English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Sports
  • T20 World Cup: ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയുമായുള്ള മത്സരം ബഹിഷ്‌കരിക്കാനുള്ള പാക് തീരുമാനത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഐസിസി

T20 World Cup: ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയുമായുള്ള മത്സരം ബഹിഷ്‌കരിക്കാനുള്ള പാക് തീരുമാനത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഐസിസി

ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ പ്രയാസമാണെന്ന് ഐസിസി അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 2, 2026, 11:41 AM IST
  • ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയുമായുള്ള മത്സരം കളിക്കില്ലെന്ന പാക് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഐസിസി
  • ഈ തീരുമാനത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതം പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ഐസിസി മുന്നറിയിപ്പ്

Read Also

  1. T20 World Cup India vs Pakistan : അവസാനം ആ ചരിത്രം പാകിസ്ഥാൻ തിരുത്തി, ഇന്ത്യക്കെതിരെ ലോകകപ്പിൽ ആദ്യം ജയം സ്വന്തമാക്കി പാക് ടീം

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: ബജറ്റ് ദിനത്തിലെ സ്വർണവില എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ബജറ്റ് ദിനത്തിലെ സ്വർണവില എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
Kerala Gold Rate Today: സ്വർണ്ണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; ഒറ്റയടിക്ക് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 6640 രൂപ!
8
Gold price
Kerala Gold Rate Today: സ്വർണ്ണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; ഒറ്റയടിക്ക് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 6640 രൂപ!
Kerala KR-740 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാന്‍ നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Kerala KR-740 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാന്‍ നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala SM-40 Lottery Result: ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കാണോ? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Samrudhi Lottery
Kerala SM-40 Lottery Result: ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കാണോ? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
T20 World Cup: ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയുമായുള്ള മത്സരം ബഹിഷ്‌കരിക്കാനുള്ള പാക് തീരുമാനത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഐസിസി

ദുബായ്: ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയുമായുള്ള മത്സരം കളിക്കില്ലെന്ന പാക് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി  ഐസിസി. ഈ തീരുമാനത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതം പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ്  നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ഐസിസി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരെ മൂന്നാം T20 യില്‍ ഇന്ത്യക്ക് 46 റണ്‍സ് ജയം

ലോകകപ്പിൽ നിന്നും പുറത്തായ ബംഗ്ലാദേശിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയുമായുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരം ബഹിഷ്‌ക്കരിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചത്. ഇന്ത്യ-പാക് ഗ്രൂപ്പ മത്സരം ഫെബ്രുവരി 15 ന് കൊളംബോയിലാണ് നടക്കേണ്ടത്. ഇതിനിടയിലാണ് മത്സരം ബഹിഷ്‌ക്കരിക്കുന്നുവെന്ന തീരുമാനവുമായി പാക് സർക്കാർ രംഗത്തെത്തിയത്. 

Also Read: സ്വർണ്ണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; ഒറ്റയടിക്ക് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 6640 രൂപ!

ഇതിനു മറുപടിയായി ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ പ്രയാസമാണെന്ന് ഐസിസി അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഇത് സംബന്ധിച്ച പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന്റെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും ഐസിസി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ലോകകപ്പ് വിജയകരമായി നടപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ഐസിസിയുടെ മുൻഗണനഎന്നും  ഇത് പിസിബി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമായിരിക്കണമെന്നും. എല്ലാ പങ്കാളികളുടെയും താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന പരസ്പരം അംഗീകരിക്കാവുന്ന ഒരു പരിഹാരം പിസിബി കണ്ടെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ഐസിസി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

PakistanBangladeshICCT20 World Cup 2026Pakistan T20 World Cup 2026

Trending News