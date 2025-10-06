ICC Women's ODI World Cup 2025: പാകിസ്ഥാനെ പരാജപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയുടെ പെൺകരുത്ത്; വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 88 റൺസ് വിജയം

കൊളംബൊ: വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ പാകിസ്ഥാനെ തകർത്ത് ഇന്ത്യൻ പെൺപുലികൾ. കൊളംബോയിലെ ആർ. പ്രേമദാസ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ നേടിയത് 88 റൺസിന്റെ ഗംഭീര വിജയമാണ്.
248 റൺസ് എന്ന വിജയലക്ഷ്യം ഇന്ത്യയുടെ ബോളിംഗ് കരുത്തിന് മുന്നിൽ പാക്കിസ്ഥാന് മറികടക്കാനായില്ല. പാകിസ്ഥാനെതിരെ ടീം ഇന്ത്യ ഇതുവരെ ഒരു ഏകദിന മത്സരത്തിൽ പോലും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ തുടർച്ചയായ 12-ാം ഏകദിന വിജയമാണിത്. 248 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്ന്ന പാകിസ്ഥാന് 43 ഓവറില് 159 ന് റണ്സിന് ഓൾ ഔട്ട് ആകുകയിരുന്നു.
പാക് നിരയില് പിടിച്ചുനിന്നത് 81 റണ്സ് നേടിയ സിദ്ര അമീന് മാത്രമാണ്. പാകിസ്ഥാനെ തകര്ത്തത് മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീതം നേടിയ ദീപ്തി ശര്മ, ക്രാന്തി ഗൗത് എന്നിവരാണ്. സ്നേഹ് റാണ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയിരുന്നു. നേരത്തെ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനെത്തിയ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഹര്ലീന് ഡിയോള് 46 റണ്സെടുത്ത് ടോപ് സ്കോററായി. റിച്ച ഘോഷ് പുറത്താവാതെ 35 റൺസും, ജമീമ റോഡ്രിഗസ് 32 റൺസും എടുത്ത് ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തിരുന്നു. പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടി ദിയാന ബെയ്ഗ് നാല് വിക്കറ്റെടുത്തു. സാദിയ ഇഖ്ബാല്, ഫാത്തിമ സന എന്നിവര്ക്ക് രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതമെടുത്തു.
ഓപ്പണര് മൂനീബ അലിയുടെ (2) വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായ പാകിസ്ഥാന് പിന്നാലെ സഹ ഓപ്പണര് സദഫ് ഷമാസും (6) മടങ്ങി. ക്രാന്തിയുട പന്തില് റിട്ടേണ് ക്യാച്ച് നല്കിയാണ് ഷമാസ് മടങ്ങിയത്. നതാലിയ പെര്വൈസ് (33)-സിദ്ര സഖ്യമാണ് പാകിസ്ഥാനെ തകര്ച്ചയില് നിന്ന് രക്ഷിച്ചച്. എന്നാല് പര്വൈസ് പുറത്തായതോടെ പാകിസ്ഥാന് തകര്ന്നടിഞ്ഞു.
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ 50 ഓവറിൽ 247 റൺസ് നേടി. സ്മൃതി മന്ദാനയും പ്രതീക റാവലും ചേർന്ന് 48 റൺസിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് കൂട്ടുകെട്ട് പടുത്തുയർത്തി കൊണ്ട് ടീമിന് മികച്ച തുടക്കം നൽകി.
