ന്യൂഡൽഹി: ഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ സുരേഷ് റെയ്നയുടെയും ശിഖർ ധവാൻ്റെയും സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടി ഇഡി(എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്). 1xBet പ്ലാറ്റ്ഫോമുമായും അതിന്റെ പകരക്കാരായ 1xBat, 1xBat സ്പോർട്ടിംഗ് ലൈൻസുമായും ബന്ധപ്പെട്ട നിയമവിരുദ്ധമായ വിദേശ വാതുവെപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി, 2002 ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരമാണ് നടപടി. ഇരുവരുടെയും 11.14 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കളാണ് ഇടി കണ്ടുകെട്ടിയത്.
റെയ്നയുടെ പേരിലുള്ള 6.64 കോടി രൂപയുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങളും ധവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 4.5 കോടി രൂപയുടെ സ്ഥാവര സ്വത്തും കണ്ടുകെട്ടാൻ താൽക്കാലിക ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതായും വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുവരാജ് സിങ്, സുരേഷ് റെയ്ന, റോബിൻ ഉത്തപ്പ, ശിഖർ ധവാൻ, നടന്മാരായ സോനു സൂദ്, മിമി ചക്രവർത്തി (മുൻ ടിഎംസി എംപി), അങ്കുഷ് ഹസ്ര എന്നിവരെ അടുത്തിടെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ തുടർ നടപടിയായാണ്ഇഡി സ്വത്ത് കണ്ടെത്തിയത്.
