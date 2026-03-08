English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final LIVE Score: കിവിപ്പടയെ വിറപ്പിച്ച് അക്‌സർ; ഫിൻ അലന് പിന്നാലെ ​ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സിനെയും മടക്കി

IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final LIVE Score: കിവിപ്പടയെ വിറപ്പിച്ച് അക്‌സർ; ഫിൻ അലന് പിന്നാലെ ​ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സിനെയും മടക്കി

IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final Updates: മൂന്ന് വിക്കറ്റാണ് ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ അക്സർ പട്ടേൽ വീഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഫിൻ അലൻ, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ്, ഡാരെൽ മിച്ചൽ എന്നിവരാണ് അക്സറിൻറെ പന്തിൽ കുടുങ്ങി മടങ്ങിയത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 8, 2026, 10:15 PM IST
  • അക്സർ പട്ടേലിന്റെ പന്തിലാണ് ഇരുവരും കുടുങ്ങിയത്.
  • 7 പന്തിൽ 9 റൺസ് ആണ് ഫിൻ അലന് നേടാനായത്.

256 വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന് ക്രീസിലിറങ്ങിയ കിവിപ്പടയ്ക്ക് അടിപതറുന്നു. ന്യൂസിലൻഡിന്റെ അപകടകാരിയായ ഫിൻ അലനെയും ​ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സിന്റെയും വിക്കറ്റ് വീണിരിക്കുകയാണ്. അക്സർ പട്ടേലിന്റെ പന്തിലാണ് ഇരുവരും കുടുങ്ങിയത്. ന്യൂസിലാൻഡിന്റെ രണ്ട് മുൻനിര വിക്കറ്റുകളാണ് അക്സർ വീഴ്ത്തിയത്. 256 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ പിന്തുടരുന്ന കിവീസിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണിത്. അക്സറിന്റെ ഈ വിക്കറ്റുകളാണ് കളിയുടെ ​ഗതി തന്നെ മാറ്റിയത്. 

7 പന്തിൽ 9 റൺസ് ആണ് ഫിൻ അലന് നേടാനായത്. അലന്റെ വിക്കറ്റിന് പിന്നാലെ ക്രീസിലെത്തിയ രചിൻ രവിന്ദറിനെ ജസ്പ്രീത് ബുംറയും തിരിച്ചയച്ചു. 2 പന്തിൽ 1 റൺ മാത്രമാണ് രചിന് നേടാനായത്. രചിന് ശേഷമാണ് ​ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് ക്രീസിലിറങ്ങിയത്. 5 ബൗളിൽ 5 റൺസ് എടുക്കുന്നതിനിടെ അക്സർ ഫിലിപ്സിനെയും മടക്കിയയച്ചു.

Also Read: Sanju Samson T20 World Cup 2026: സെമിയിലും ഫൈനലിലും 89; തകർത്തടിച്ച് സഞ്ജു സാംസൺ

പിന്നാലെയെത്തിയ മാർക്ക് ചാപ്മാന്റെ വിക്കറ്റ് ഹാർദ്ദിക് പാണ്ഡ്യയും വീഴ്ത്തി. 8 പന്തിൽ 3 റൺസ് മാത്രമാണ് ചാപ്മാന് നേടാനായത്. ഓപ്പണറായെത്തിയ ടിം സെയ്ഫര്‍ട്ട് 26 പന്തിൽ 52 റൺസ് എടുത്ത് ടീമിനെ ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനിടെ വരുൺ ചക്രവർത്തിയുടെ പന്തിൽ വീഴുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വന്ന ഡാരെൽ മിച്ചലിനെയും അക്സർ പട്ടേൽ മടക്കിയയച്ചു. 11 പന്തിൽ 17 റൺസ് ആണ് മിച്ചലിന്റെ ഇന്നിം​ഗ്സ്.

Ind vs NZT20 World Cup 2026 FinalAxar Patelഇന്ത്യ vs ന്യൂസിലൻഡ്അക്സർ പട്ടേൽ

