256 വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന് ക്രീസിലിറങ്ങിയ കിവിപ്പടയ്ക്ക് അടിപതറുന്നു. ന്യൂസിലൻഡിന്റെ അപകടകാരിയായ ഫിൻ അലനെയും ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സിന്റെയും വിക്കറ്റ് വീണിരിക്കുകയാണ്. അക്സർ പട്ടേലിന്റെ പന്തിലാണ് ഇരുവരും കുടുങ്ങിയത്. ന്യൂസിലാൻഡിന്റെ രണ്ട് മുൻനിര വിക്കറ്റുകളാണ് അക്സർ വീഴ്ത്തിയത്. 256 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ പിന്തുടരുന്ന കിവീസിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണിത്. അക്സറിന്റെ ഈ വിക്കറ്റുകളാണ് കളിയുടെ ഗതി തന്നെ മാറ്റിയത്.
7 പന്തിൽ 9 റൺസ് ആണ് ഫിൻ അലന് നേടാനായത്. അലന്റെ വിക്കറ്റിന് പിന്നാലെ ക്രീസിലെത്തിയ രചിൻ രവിന്ദറിനെ ജസ്പ്രീത് ബുംറയും തിരിച്ചയച്ചു. 2 പന്തിൽ 1 റൺ മാത്രമാണ് രചിന് നേടാനായത്. രചിന് ശേഷമാണ് ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് ക്രീസിലിറങ്ങിയത്. 5 ബൗളിൽ 5 റൺസ് എടുക്കുന്നതിനിടെ അക്സർ ഫിലിപ്സിനെയും മടക്കിയയച്ചു.
Also Read: Sanju Samson T20 World Cup 2026: സെമിയിലും ഫൈനലിലും 89; തകർത്തടിച്ച് സഞ്ജു സാംസൺ
പിന്നാലെയെത്തിയ മാർക്ക് ചാപ്മാന്റെ വിക്കറ്റ് ഹാർദ്ദിക് പാണ്ഡ്യയും വീഴ്ത്തി. 8 പന്തിൽ 3 റൺസ് മാത്രമാണ് ചാപ്മാന് നേടാനായത്. ഓപ്പണറായെത്തിയ ടിം സെയ്ഫര്ട്ട് 26 പന്തിൽ 52 റൺസ് എടുത്ത് ടീമിനെ ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനിടെ വരുൺ ചക്രവർത്തിയുടെ പന്തിൽ വീഴുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വന്ന ഡാരെൽ മിച്ചലിനെയും അക്സർ പട്ടേൽ മടക്കിയയച്ചു. 11 പന്തിൽ 17 റൺസ് ആണ് മിച്ചലിന്റെ ഇന്നിംഗ്സ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.