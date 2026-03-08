IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final LIVE Score: അഭിഷേക് ബാക്ക് ടു ഫോം, 18 ബൗളിൽ അർദ്ധസെഞ്ചറി; കൂട്ടിന് സഞ്ജുവും, ഇന്ത്യക്ക് സ്വപ്ന തുടക്കം

ഇന്ത്യ ന്യൂസിലൻഡ് കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വപ്ന തുടക്കം. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ പവർപ്ലേയിൽ 90ന് മുകളിൽ റൺസ് നേടി. അഭിഷേക് ശർമ്മ, സഞ്ജു സാംസൺ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വപ്ന തുടക്കം സമ്മാനിച്ചത്. പവർപ്ലേയിൽ കൂറ്റൻ സ്കോറാണ് ഈ കൂട്ടുകെട്ട് നേടിയത്.
കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിൽ ഫോമിൽ അല്ലാതിരുന്ന അഭിഷേക് ശർമ്മ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെ എയറിലാക്കുന്ന കളിയാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. 18 പന്തിലാണ് അർദ്ധസെഞ്ച്വറി നേടിയത്. അഭിഷേക് വീണ്ടും ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നതിന്റെ ആവേശത്തിലാണ് ആരാധകരും ടീമും. അഭിഷേകിനെ മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യമായിരുന്നു എല്ലായിടത്ത് നിന്നും ഉയർന്നത്. എന്നാൽ ടീമിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച തുടക്കമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. സഞ്ജുവും മികച്ച മത്സരമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്.
അർദ്ധസെഞ്ച്വറിക്ക് പിന്നാലെ അഭിഷേകിന്റെ വിക്കറ്റ് വീഴുകയും ചെയ്തു. അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്.
ന്യൂസിലന്ഡ്: ടിം സെയ്ഫര്ട്ട് (വിക്കറ്റ് കീപ്പര്), ഫിന് അലന്, റാച്ചിന് രവീന്ദ്ര, ഗ്ലെന് ഫിലിപ്സ്, മാര്ക്ക് ചാപ്മാന്, ഡാരില് മിച്ചല്, ജെയിംസ് നീഷാം, മിച്ചല് സാന്റ്നര് (ക്യാപ്റ്റന്), മാറ്റ് ഹെന്റി, ലോക്കി ഫെര്ഗൂസണ്, ജേക്കബ് ഡഫി.
