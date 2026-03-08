English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Sports
  • IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final LIVE Score: അഭിഷേക് ബാക്ക് ടു ഫോം, 18 ബൗളിൽ അർദ്ധസെഞ്ചറി; കൂട്ടിന് സഞ്ജുവും, ഇന്ത്യക്ക് സ്വപ്ന തുടക്കം

IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final LIVE Score: അഭിഷേക് ബാക്ക് ടു ഫോം, 18 ബൗളിൽ അർദ്ധസെഞ്ചറി; കൂട്ടിന് സഞ്ജുവും, ഇന്ത്യക്ക് സ്വപ്ന തുടക്കം

ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഫൈനല്ർ മത്സരത്തില്ർ ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച തുടക്കമാണ് സഞ്ജുവും അഭിഷേക് ശർമ്മയും ചേർന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 8, 2026, 08:09 PM IST
  • അഭിഷേക് ശർമ്മ, സഞ്ജു സാംസൺ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വപ്ന തുടക്കം സമ്മാനിച്ചത്.

Read Also

  1. India vs New Zealand T20 World Cup Final: ടോസ് നേടി ന്യൂസിലൻഡ്; ഇന്ത്യയെ ബാറ്റിങ്ങിനയച്ചു

Trending Photos

Gold Rate Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കൂടി, ഇന്ന് കൂടിയത് 1,840 രൂപ; ഇന്ന് ഒരു പവന് ഇത്ര!
7
Gold rate today
Gold Rate Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കൂടി, ഇന്ന് കൂടിയത് 1,840 രൂപ; ഇന്ന് ഒരു പവന് ഇത്ര!
International Women&#039;s Day 2026: അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം 2026; ഹോളിവുഡ് വനിതാ താരങ്ങളുടെ പ്രചോദനാത്മകമായ വാക്കുകൾ
15
International Womens Day 2026
International Women's Day 2026: അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം 2026; ഹോളിവുഡ് വനിതാ താരങ്ങളുടെ പ്രചോദനാത്മകമായ വാക്കുകൾ
Jupiter Transit 2026: മാർച്ച് 11ന് ശേഷം രാജയോ​​ഗം, അളവറ്റ സമ്പത്ത്; വ്യാഴത്തിന്റെ ചലനത്തിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ഈ രാശിക്കാർക്ക്
6
Jupiter Transit 2026
Jupiter Transit 2026: മാർച്ച് 11ന് ശേഷം രാജയോ​​ഗം, അളവറ്റ സമ്പത്ത്; വ്യാഴത്തിന്റെ ചലനത്തിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ഈ രാശിക്കാർക്ക്
Kerala KR-745 Lottery Result: ഇന്ന് കോടിപതിയായത് നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Kerala KR-745 Lottery Result: ഇന്ന് കോടിപതിയായത് നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final LIVE Score: അഭിഷേക് ബാക്ക് ടു ഫോം, 18 ബൗളിൽ അർദ്ധസെഞ്ചറി; കൂട്ടിന് സഞ്ജുവും, ഇന്ത്യക്ക് സ്വപ്ന തുടക്കം

ഇന്ത്യ ന്യൂസിലൻഡ് കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വപ്ന തുടക്കം. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിം​ഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ പവർപ്ലേയിൽ 90ന് മുകളിൽ റൺസ് നേടി. അഭിഷേക് ശർമ്മ, സഞ്ജു സാംസൺ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വപ്ന തുടക്കം സമ്മാനിച്ചത്. പവർപ്ലേയിൽ കൂറ്റൻ സ്കോറാണ് ഈ കൂട്ടുകെട്ട് നേടിയത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിൽ ഫോമിൽ അല്ലാതിരുന്ന അഭിഷേക് ശർമ്മ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെ എയറിലാക്കുന്ന കളിയാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. 18 പന്തിലാണ് അർദ്ധസെഞ്ച്വറി നേടിയത്. അഭിഷേക് വീണ്ടും ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നതിന്റെ ആവേശത്തിലാണ് ആരാധകരും ടീമും. അഭിഷേകിനെ മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യമായിരുന്നു എല്ലായിടത്ത് നിന്നും ഉയർന്നത്. എന്നാൽ ടീമിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച തുടക്കമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. സഞ്ജുവും മികച്ച മത്സരമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. 

 

Also Read: India vs New Zealand T20 World Cup Final: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ ബനാറസി സാരികൾ നെയ്ത് വാരണാസിയിലെ നെയ്ത്തുകാർ

അർദ്ധസെഞ്ച്വറിക്ക് പിന്നാലെ അഭിഷേകിന്റെ വിക്കറ്റ് വീഴുകയും ചെയ്തു. അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്.

ന്യൂസിലന്‍ഡ്: ടിം സെയ്ഫര്‍ട്ട് (വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍), ഫിന്‍ അലന്‍, റാച്ചിന്‍ രവീന്ദ്ര, ഗ്ലെന്‍ ഫിലിപ്‌സ്, മാര്‍ക്ക് ചാപ്മാന്‍, ഡാരില്‍ മിച്ചല്‍, ജെയിംസ് നീഷാം, മിച്ചല്‍ സാന്റ്‌നര്‍ (ക്യാപ്റ്റന്‍), മാറ്റ് ഹെന്റി, ലോക്കി ഫെര്‍ഗൂസണ്‍, ജേക്കബ് ഡഫി.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Ind vs NZT20 World Cup 2026 FinalSanju SamsonAbhishek Sharma

Trending News