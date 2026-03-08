IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final LIVE Score: ആരാണ് ആ മാലാഖ കുട്ടി? ഇന്ത്യയുടെ ലക്കി ചാം..! ഫൈനലിലും എത്തി, കൊണ്ടുവന്നത് സഞ്ജു

ഇന്ത്യ-ന്യൂസിലൻഡ് ഫൈനൽ മത്സരത്തിനിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായത് ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയാണ്. ആരാണെന്നോ എവിടെ നിന്നാണെന്നോ അറിയില്ല. പക്ഷേ, ആ കുട്ടിയാണ് ഇപ്പോൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ താരം, ഇന്ത്യയുടെ ലക്കി ചാമും. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ സെമി ഫൈനൽ മത്സരത്തിലാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നത്.
മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്രൗണ്ടിൽ കണ്ണുകൾ അടച്ച് കൈകൾ കൂപ്പി അതീവ ഭക്തിയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ വീഡിയോ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരുടെ ഹൃദയം കവർന്നിരുന്നു. സഞ്ജു സാംസണിനൊപ്പമാണ് കുട്ടി ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് നടന്നുവന്നത്. സഞ്ജുവിന് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് കുട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത്.
ALso Read: IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final LIVE Score: നരേന്ദ്രമോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നീലക്കടലിരമ്പി; സഞ്ജുവിന്റെ കരുത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ലോകകപ്പ്
തുടർന്ന് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ 7 റൺസിന് വിജയിച്ച് ഫൈനലിലെത്തി. സഞ്ജു സാംസൺ 89 റൺസ് നേടി പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ചും ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാലാഖ കുട്ടിയെ ഇന്ത്യയുടെയും സഞ്ജുവിന്റെയും 'ഗാർഡിയൻ എയ്ഞ്ചൽ' എന്നും ഭാഗ്യചിഹ്നമെന്നുമൊക്കെയാണ് ആരാധകർ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
കുട്ടിയെ ഫൈനലിലും കൊണ്ടുവരണമെന്നായിരുന്നു ആരാധകരുടെ ആവശ്യം. മത്സരത്തിന് ശേഷം സഞ്ജു സാംസണിനോട് ഈ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് ഒരാൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഫൈനൽ മത്സരത്തിന് കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരാൻ ടീം മാനേജ്മെന്റ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ലെന്നും പക്ഷേ അവൾക്ക് ഫൈനൽ മത്സരം നേരിൽ കാണാൻ കഴിയണം എന്ന് കരുതി ഞാൻ സ്വന്തമായി ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു സഞ്ജുവിന്റെ മറുപടി. ഏതായാലും ഫൈനലിലും കുട്ടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കലിയിൽ ഇന്ത്യ വിജയവും സ്വന്തമാക്കി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.