IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final LIVE Score: നരേന്ദ്രമോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നീലക്കടലിരമ്പി; സഞ്ജുവിന്റെ കരുത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ലോകകപ്പ്

256 വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന് ക്രീസിലിറങ്ങിയ കിവിപ്പടയെ തകർത്ത് ഇന്ത്യ. 19 ഓവറിൽ 159 റൺസിന് ന്യൂസിലൻഡിനെ ഓൾ ഔട്ടാക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യ. ജയത്തോടെ ടി20 ലോകകപ്പ് നിലനിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ടീം. മൂന്നാം തവണയാണ് ഇന്ത്യ ലോകകിരീടം ഉയര്ത്തുന്നത്. അഹമ്മദാബാദ്, നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം നടന്നത്. ബുംറ നാല് വിക്കറ്റ്, അക്സർ 3 വിക്കറ്റ്, വരുൺ, ഹാർദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ, അഭിഷേക് ശർമ്മ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റുകൾ വീതവും വീഴ്ത്തി.
ന്യൂസിലൻഡിന്റെ അപകടകാരിയായ ഫിൻ അലനെയും ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സിന്റെയും വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയത് അക്സർ പട്ടേൽ ആണ്. ന്യൂസിലാൻഡിന്റെ രണ്ട് മുൻനിര വിക്കറ്റുകളാണ് അക്സർ വീഴ്ത്തിയത്. 256 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ പിന്തുടർന്ന കിവീസിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായിരുന്നു ഈ വിക്കറ്റുകൾ. കളിയുടെ ഗതി തന്നെ മാറ്റിയ വിക്കറ്റുകളായിരുന്നു ഇത്.
7 പന്തിൽ 9 റൺസ് ആണ് ഫിൻ അലന് നേടാനായത്. അലന്റെ വിക്കറ്റിന് പിന്നാലെ ക്രീസിലെത്തിയ രചിൻ രവിന്ദറിനെ ജസ്പ്രീത് ബുംറയും തിരിച്ചയച്ചു. 2 പന്തിൽ 1 റൺ മാത്രമാണ് രചിന് നേടാനായത്. രചിന് ശേഷമാണ് ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് ക്രീസിലിറങ്ങിയത്. 5 ബൗളിൽ 5 റൺസ് എടുക്കുന്നതിനിടെ അക്സർ ഫിലിപ്സിനെയും മടക്കിയയച്ചു. പിന്നാലെയെത്തിയ മാർക്ക് ചാപ്മാന്റെ വിക്കറ്റ് ഹാർദ്ദിക് പാണ്ഡ്യയും വീഴ്ത്തി. 8 പന്തിൽ 3 റൺസ് മാത്രമാണ് ചാപ്മാന് നേടാനായത്. ഓപ്പണറായെത്തിയ ടിം സെയ്ഫര്ട്ട് 26 പന്തിൽ 52 റൺസ് എടുത്ത് ടീമിനെ ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനിടെ വരുൺ ചക്രവർത്തിയുടെ പന്തിൽ വീഴുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വന്ന ഡാരെൽ മിച്ചലിനെയും അക്സർ പട്ടേൽ മടക്കിയയച്ചു. 11 പന്തിൽ 17 റൺസ് ആണ് മിച്ചലിന്റെ ഇന്നിംഗ്സ്.
Also Read: Sanju Samson Record: ചേട്ടൻ മാസ്! കോലിയുടെ 12 വർഷം പഴക്കമുള്ള റെക്കോർഡും തൂക്കി
ഇന്ത്യയുടെ മൂന്ന് നിർണ്ണായക വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ജെയിംസ് നീഷാമിനെ ജസ്പ്രീത് ബുംമ്രയും മടക്കി. 7 പന്തിൽ 8 റൺസ് മാത്രമാണ് നീഷാമിന് നേടാനായത്. മാറ്റ് ഹെൻരിയെയും സംപൂജ്യനാക്കി മടക്കി ബുംറ.
20 ഓവറിൽ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 255 റൺസാണ് ഇന്ത്യ നേടിയത്. ശിവം ദുബെയുടെ അവസാനത്തെ ഓവറിലാണ് ഇന്ത്യ 255 എന്ന മികച്ച സ്കോറിലേക്ക് എത്തിയത്. ഓരോവറിൽ ഇന്ത്യക്ക് സഞ്ജു സാംസൺ, ഇഷാൻ കിഷൻ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായപ്പോൾ മത്സരത്തിന്റെ ആവേശം മങ്ങിയെങ്കിലും അവസാന ഓവറിലെ ശിവം ദുബെയുടെ പ്രകടനം ഇന്ത്യക്ക് വീണ്ടും പവർ നൽകുകയായിരുന്നു. ജെയിംസ് നീഷം ആണ് ഒരോവറിൽ മൂന്ന് നിർണ്ണായക വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയത്.
ഇന്ത്യക്ക് സ്വപ്ന തുടക്കമാണ് സഞ്ജു സാംസണും അഭിഷേക് ശർമ്മയും ചേർന്ന് നൽകിയത്. 18 പന്തിൽ അർധസെഞ്ച്വറി നേടിയ അഭിഷേകിന്റെ ഇന്നത്തെ ഇന്നിംഗ്സ് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. ഹാഫ് സെഞ്ച്വറിക്ക് പിന്നാലെ അഭിഷേക് ഔട്ട് ആകുകയും ചെയ്തു. 21 ബൗളിൽ 52 റൺസ് നേടിയാണ് അഭിഷേക് മടങ്ങിയത്. 6 ബൗണ്ടറിയും 3 സിക്സുമാണ് അഭിഷേകിന്റെ ഇന്നിംഗ്സ്. 46 പന്തിൽ 5 ഫോറും 8 സിക്സും ഉൾപ്പെടെ 89 റൺസ് ആണ് സഞ്ജു സാംസൺ നേടിയത്. ജെയിംസ് നീഷാമിന്റെ ബൗളിൽ സഞ്ജുവിന് ക്രീസ് വിടേണ്ടി വന്നു.
25 ബൗളിലാണ് ഇഷാൻ കിഷൻ അർധസെഞ്ച്വറി നേടിയത്. 4 ഫോറും 4 സിക്സുമാണ് ഇഷാന്റെ ഇന്നിംഗ്സ്. ഹാർദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ 13 പന്തിൽ 18 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ ഗോൾഡൻ ഡക്കായി മടങ്ങുകയായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവ്. തിലക് വർമ്മ 6 ബൗളിൽ 8 റൺസ് നേടി ഔട്ടാകാതെ നിന്നു. 8 ബൗളിൽ 26 റൺസ് നേടിയ ശിവം ദുബെയുടെ ഇന്നിംഗ്സ് ആണ് ഇന്ത്യയെ 255 എന്ന സ്കോറിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.
