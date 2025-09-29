English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ind vs Pak Asia Cup 2025 Final: കളിക്കളത്തിലും ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ, ഫലം ഒന്നുതന്നെ; പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ വൈറലാകുന്നു

PM Modi on Team India win: ഏഷ്യാ കപ്പ് വിജയത്തെ തുടർന്നുള്ള അഭിനന്ദന സന്ദേശത്തിൽ പഹൽഗാമിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിന് മറുപടിയായി ആരംഭിച്ച സൈനിക നടപടിയായ 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂര'ത്തിനും ടീമിന്റെ വിജയത്തിനും ഇടയിൽ ഒരു സമാനതയുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രധാനമന്ത്രി.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Sep 29, 2025, 07:23 AM IST
  • ഏഷ്യാ കപ്പ് ഫൈനലിൽ പാക്കിസ്ഥാനെ തകർത്ത വിജയം കൈവരിച്ച ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ അഭിനന്ദിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി
  • പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കുറിപ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുകയാണ്

Ind vs Pak Asia Cup 2025 Final: കളിക്കളത്തിലും ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ, ഫലം ഒന്നുതന്നെ; പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ വൈറലാകുന്നു

ദുബായ്: ഏഷ്യാ  കപ്പ് ഫൈനലിൽ പാക്കിസ്ഥാനെ തകർത്ത വിജയം കൈവരിച്ച ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ അഭിനന്ദിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കുറിപ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശരിക്കും വൈറലാകുകയാണ്.

Also Read: 'തിലക് ഹീറോ ആണെടാ ഹീറോ'; ഇന്ത്യക്ക് ഒമ്പതാം ഏഷ്യാ കപ്പ് കിരീടം, പാകിസ്ഥാനെ തകർത്തത് 5 വിക്കറ്റിന്

'കളിക്കളത്തിലെ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ, ഫലം ഒന്ന്, ഇന്ത്യൻ ജയിച്ചു' ഇപ്രകാരമായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി എക്‌സിൽ കുറിച്ചത്.  

 

അഞ്ച് വിക്കറ്റ് വിജയമാണ് പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യ നേടിയത്, തിലകെ വർമ്മയുടെ ഗംഭീര പോരാട്ടവും കുൽദീപ് യാദവിന്റെ വിക്കറ്റ് നേട്ടവുമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.  ടോസ് നഷ്ട്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ പാക്കിസ്ഥാൻ 19.1 ഓവറിൽ 146 ന് എല്ലാവരും പുറത്താകുകയായിരുന്നു.  38 പന്തിൽ 46 റൺസെടുത്ത സാഹിബ്സാദ ഫർഹാനാണ് പാക് ടോപ് സ്‌കോറർ.  മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ 19.4 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ലക്‌ഷ്യം നേടുകയായിരുന്നു.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

