Asia Cup 2025 Final India vs Pakistan: നേർക്കുനേർ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും, ഏഷ്യാ കപ്പ് കിരീടപോരാട്ടം ഇന്ന്; എവിടെ കാണാം?

ദുബായിൽ വച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ -  പാകിസ്ഥാൻ ഫൈനൽ പോരാട്ടം നടക്കുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 28, 2025, 12:04 PM IST
  • ഒരു കളി പോലും തോൽക്കാതെയാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം ഫൈനലിനിറങ്ങുന്നത്.
  • പാകിസ്ഥാൻ തോറ്റത് രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലാണ്. ഇത് രണ്ടും ഇന്ത്യയോട് ആയിരുന്നു.

  1. India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final: അഭിമാന പോരാട്ടം! ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഏഷ്യ കപ്പിൽ ഇന്ത്യ-പാക് ഫൈനൽ

Asia Cup 2025 Final India vs Pakistan: നേർക്കുനേർ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും, ഏഷ്യാ കപ്പ് കിരീടപോരാട്ടം ഇന്ന്; എവിടെ കാണാം?

ദുബായ്: ഏഷ്യാ കപ്പ് കിരീടപോരാട്ടം ഇന്നാണ്. ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഇന്ന് നേർക്കുനേർ എത്തുകയാണ്. ദുബായിൽ രാത്രി 8 മണിക്കാണ് ഫൈനൽ. ഏഷ്യാ കപ്പ് ടൂർണമെന്റിൽ ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് ഇന്ത്യ - പാകിസ്ഥാൻ പോരാട്ടം നടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മത്സരത്തിലും പാകിസ്ഥാനെ തകർത്ത് ഇന്ത്യ വിജയം നേടിയിരുന്നു. കിരീടം ആര് നേടുമെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ. 

ഒരു കളി പോലും തോൽക്കാതെയാണ് ഇന്ത്യൻ ടീ ഫൈനലിനിറങ്ങുന്നത്. പാകിസ്ഥാൻ തോറ്റത് രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലാണ്. ഇത് രണ്ടും ഇന്ത്യയോട് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പാകിസ്ഥാന് സാധിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്. 

Also Read: West Indies Test Series: ഋഷഭ് പന്തിന് പകരക്കാരൻ 'മിസ്റ്റർ റിലയബിൾ' എൻ ജഗദീശൻ

ടീം ഇന്ത്യയും ആരാധകരും ശുഭപ്രതീക്ഷയിലാണ്. അഭിഷേക് ശർമ്മ പരിക്കിൽനിന്ന് മുക്തനായത് ഇന്ത്യക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന കാര്യമാണ്. അഭിഷേകും ശുഭ്മാൻ ​ഗില്ലും ചേർന്ന് മികച്ച തുടക്കം നൽകിയാൽ ഇന്ത്യക്ക് ജയം സുനിശ്ചിതമാണ്. സൂര്യകുമാർ യാദവ്, തിലക് വർമ, സഞ്ജു സാംസൺ, ശിവം ദുബേ എന്നിവർ അവസരത്തിനൊത്തുയരുകയും വേണം. ജസ്പ്രീത് ബുംറ, കുൽദീപ് യാദവ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി, അക്ഷർ പട്ടേൽ എന്നിവരുടെ തുടങ്ങിയവരുടെ ബൗളിങ്ങും ഇന്നത്തെ കളിയുടെ ഗതിയും വിധിയും നിശ്ചയിക്കും.

ദുബായിൽ മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ലെങ്കിലും, ഇനി മഴ പെയ്ത് കളി മുടങ്ങിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം...

മഴ മൂലം കളി മുടങ്ങിയാൽ ഫൈനൽ നടത്തുന്നതിനായി ഒരു റിസർവ് ദിവസം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നാളെ സെപ്റ്റംബർ 29 ആണ്. എന്നാൽ റിസർവ് ദിവസവും മത്സരം മുടങ്ങിയാൽ ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ (എസിസി) നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം ഏഷ്യാ കപ്പ് കിരീടം ഫൈനലിസ്റ്റുകളായ ഇരുവരും ചേർന്ന പങ്കിടും. എന്നാൽ ഇതിന് മുൻപ് ഒരിക്കൽ പോലും അത്തരത്തിലൊരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ല. 

മത്സരം എവിടെ കാണാം?

സോണി സ്‌പോർട്‌സ് നെറ്റ്‌വർക്കിൽ മത്സരം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. കൂടാതെ സോണി ലിവ് ആപ്പിലും വെബ്‌സൈറ്റിലും (sonyliv.com) ലൈവ്-സ്ട്രീമിങ്ങും ഉണ്ടാകും. കൂടാതെ ഫാൻകോഡിലും ഇത് ലഭ്യമാണ്.

സോണി സ്‌പോർട്‌സ് 1, സോണി സ്‌പോർട്‌സ് 3 (ഹിന്ദി), സോണി സ്‌പോർട്‌സ് 4 (തെലുങ്ക്), സോണി സ്‌പോർട്‌സ് 4 (തമിഴ്), സോണി സ്‌പോർട്‌സ് 5 എന്നീ ടിവി ചാനലുകളിലും മത്സരം കാണാനാകും. 

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

Asia Cup 2025Asia Cup 2025 FinalTeam IndiaInd Vs Pak Matchഏഷ്യാ കപ്പ് 2025

