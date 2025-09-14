English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

IND vs Pak Asia Cup 2025: ഏഷ്യാ കപ്പ് 2025; അഭിമാന പോരാട്ടത്തിൽ പാകിസ്ഥാനെ കീഴടക്കി ഇന്ത്യ

നായകൻ സൂര്യകുമാ‍‍ർ യാദവാണ് ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോറ‍‌ർ. 47 റൺസാണ് സൂര്യകുമാർ നേടിയത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 14, 2025, 11:49 PM IST
  • ടോസ് നേടി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത പാകിസ്ഥാന് 20 ഓവറിൽ ഒമ്പത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 127 റൺസ് മാത്രമാണ് നേടാനായത്.
  • 44 പന്തിൽ 40 റൺസെടുത്ത ഓപ്പണർ സാഹിബ്സാദ ഫർഹാനും 16 പന്തിൽ 33 റൺസ് നേടിയ ഷഹീൻ അഫ്രീദിയും മാത്രമാണ് ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചത്.

ദുബായ്: ഏഷ്യാ കപ്പിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് ഏഴ് വിക്കറ്റിൻ്റെ തക‌‍‍‌ർപ്പൻ ജയം. പാകിസ്ഥാൻ ഉയ‌ർത്തിയ 128 റൺസിൻ്റെ വിജയലക്ഷ്യം 25 പന്ത് ശേഷിക്കെ ഇന്ത്യ മറികടന്നു. 47 റൺസെടുത്ത് പുറത്താവാതെ നിന്ന നായകൻ സൂര്യകുമാ‍‍ർ യാദവാണ് ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോറ‍‌ർ. ജയത്തോടെ ഇന്ത്യ സൂപ്പ‍‍ർ ഫോറിൽ സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചു.

128 റൺസിൻ്റെ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യക്ക് ഏഴ് പന്തിൽ 10 റൺസെടുത്ത ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, 13 പന്തിൽ 31 റൺസടിച്ച അഭിഷേക് ശർമ, 31 പന്തിൽ 31 റൺസെടുത്ത തിലക് വർമ എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകളാണ് നഷ്ടമായത്. 10 റൺസെടുത്ത് ശിവം ദൂബെ പുറത്താവാതെ നിന്നു. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിന് ബാറ്റിങ്ങിനുള്ള അവസരം ഇന്ന് ലഭിച്ചില്ല. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച തുടക്കമാണ് ലഭിച്ചത്. ആദ്യ രണ്ട് ഓവറിൽ 22 റൺസാണ് ഇന്ത്യ നേടിയത്. നാലാം ഓവറിൽ സയ്യിം അയൂബ് അഭിഷേകിനെ പുറത്തായി. നാലാം വിക്കറ്റിൽ സൂര്യകുമാർ - തിലക് വർമ കൂട്ടുകെട്ട് ഇന്ത്യ ജയത്തോട് അടുപ്പിച്ചു. 12-ാം ഓവറിൽ തിലക് വർമയെ സയ്യിം അയൂബ് മടക്കിയെങ്കിലും മത്സരം പാകിസ്ഥാൻ്റെ കൈവിട്ട് പോയിരുന്നു.

Also Read: KCL 2025 Winner: കന്നി കിരീടം സ്വന്തമാക്കി കൊച്ചി ബ്ലു ടൈഗേഴ്‌സ്; ഏരീസ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്‌സിനെ തോൽപ്പിച്ചത് 75 റൺസിന്

ടോസ് നേടി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത പാകിസ്ഥാന് 20 ഓവറിൽ ഒമ്പത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 127 റൺസ് മാത്രമാണ് നേടാനായത്. 44 പന്തിൽ 40 റൺസെടുത്ത ഓപ്പണർ സാഹിബ്സാദ ഫർഹാനും 16 പന്തിൽ 33 റൺസ് നേടിയ ഷഹീൻ അഫ്രീദിയും മാത്രമാണ് ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചത്. ഇവ‍‌‍ർക്ക് പുറമേ ഫഖർ സമൻ, ഫഹീം അഷ്റഫ്, സൂഫിയാൻ മുഖീം എന്നിവ‌‍ർ മാത്രമാണ് രണ്ടക്കം കടന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ മികച്ച ബൗളിംഗ് ആക്രമണത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ താരങ്ങൾ തക‍ർന്ന് തരിപ്പണമാകുന്നതിനാണ് ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്.

ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി കുൽദീപ് യാദവ് നാല് ഓവറിൽ 18 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയും അക്സ‍ർ പട്ടേലും രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീതം വീഴ്ത്തി. ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ ഹാർദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ ഓപ്പണ‍‌‍ർ സയ്യിം അയൂബിനെ പുറത്താക്കി പാകിസ്ഥാന് പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചു. രണ്ടാം ഓവറിൽ മുഹമ്മദ് ഹാരിസിനെ പുറത്താക്കി ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര പാകിസ്ഥാനെ വീണ്ടും ഞെട്ടിച്ചു. പിന്നീട് സാഹിബ്സാദ ഫർഹാനും ഫഖർ സമനും ചേർന്ന് ടീം സ്കോർ ഭേദപ്പെട്ട നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ ഫഖ‍‌ർ സമനെ തിലക് വർമയുടെ കൈകളിലെത്തിച്ച് അക്സർ പട്ടേൽ പാകിസ്ഥാനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയത്. പിന്നീട് പാകിസ്ഥാൻ്റ ബാറ്റിംഗ് ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ തകരുന്നതാണ് കണ്ടത്. ആറ് മുതൽ 10 വരെയുള്ള നാലോവറിൽ ഏഴ് റൺസ് മാത്രമാണ് പാകിസ്ഥാന് നേടാനായത്. 13ാം ഓവറിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ട് പന്തുകളിൽ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി പാകിസ്ഥാൻ്റെ പതനം ഉറപ്പിച്ചു.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

