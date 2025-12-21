English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • IND vs PAK U 19 Asia Cup 2025: ഏഷ്യാകപ്പ് കിരീടം പാകിസ്ഥാന്; ഇന്ത്യയെ തോൽപ്പിച്ചത് 191 റൺസിന്

IND vs PAK U 19 Asia Cup 2025: ഏഷ്യാകപ്പ് കിരീടം പാകിസ്ഥാന്; ഇന്ത്യയെ തോൽപ്പിച്ചത് 191 റൺസിന്

Asia Cup 2025 Pakistan Win: ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയെ 191 റൺസിന് തോൽപ്പിച്ചാണ് പാകിസ്ഥാൻ കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 21, 2025, 08:56 PM IST
  • 348 റൺസ് പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യ 156 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി
  • ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ അഞ്ച് പേർ രണ്ടക്കം കാണാതെ പുറത്തായി

IND vs PAK U 19 Asia Cup 2025: ഏഷ്യാകപ്പ് കിരീടം പാകിസ്ഥാന്; ഇന്ത്യയെ തോൽപ്പിച്ചത് 191 റൺസിന്

ദുബായ്: അണ്ടർ 19 ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് കിരീടമുയർത്തി പാകിസ്ഥാൻ. ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയെ 191 റൺസിന് തോൽപ്പിച്ചാണ് പാകിസ്ഥാൻ കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്. 348 റൺസ് പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യ 156 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ അഞ്ച് പേർ രണ്ടക്കം കാണാതെ പുറത്തായി. ടൂർണമെന്റിലെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ തോൽവിയാണിത്.

IND vs PAK U 19 Asia Cup 2025Asia Cup 2025

