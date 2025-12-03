Ind vs SA 2nd ODI: കോലി-​ഗെയ്ക്വാദ് സെഞ്ചുറികൾ പാഴായി; തകർപ്പൻ ചേസിൽ രണ്ടാം ഏകദിനം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക്; പരമ്പരയിൽ 1-1

റായ്പൂര്: ഇന്ത്യക്കെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തില് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് തകർപ്പൻ ജയം. ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 358 റൺസ് എന്ന വിജയലക്ഷ്യം 4 വിക്കറ്റ് ബാക്കി നിൽക്കെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മറികടന്നു. 49.2 ഓവറിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 362 റൺസ് നേടി വിജയം സ്വന്തമാക്കി. ഇതോടെ പരമ്പര 1-1ന് സമനിലയിലായിരിക്കുകയാണ്. ടോസ് നേടിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇന്ത്യയെ ബാറ്റിംഗിന് അയയ്ക്കുകയായിരുന്നു. 110 റണ്സെടുത്ത് പുറത്തായ എയ്ഡന് മാര്ക്രമിന്റെ ഇന്നിംഗ്സാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റ് ചെയ്യാനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ വിരാട് കോലി, റുതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് എന്നിവരുടെ സെഞ്ചുറി നേട്ടത്തിലൂടെ കൂറ്റൻ സ്കോറാണ് നേടിയത്. എന്നാൽ അതിനെ കാറ്റിൽപ്പറത്തികൊണ്ടാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക രണ്ടാം ഏകദിനം സ്വന്തമാക്കിയത്.
മാത്യൂ ബ്രീറ്റ്സ്കെ (68), ഡിവാള്ഡ് ബ്രേവിസ് (54), ക്വിന്റണ് ഡി കോക്ക് (8), തെംബ ബാവൂമ (46), ടോണി ഡി സോർസി (17), മാർക്കോ ജാൻസൻ (2), കോർബിൻ ബോഷ് (29), കേശവ് മഹാരാജ് (10) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്കോറുകൾ.
ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ റുതുരാജ് ഗെയ്കവാദ് (105), വിരാട് കോലി (102), ക്യാപ്റ്റന് കെ എല് രാഹുല് (66), യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ (22), രോഹിത് ശർമ്മ (14), വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ (1), രവീന്ദ്ര ജഡേജ (24) എന്നിങ്ങനെയാണ് സ്കോറുകൾ.
