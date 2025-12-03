English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Sports
  • Ind vs SA 2nd ODI: കോലി-​ഗെയ്ക്വാദ് സെഞ്ചുറികൾ പാഴായി; തകർപ്പൻ ചേസിൽ രണ്ടാം ഏകദിനം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക്; പരമ്പരയിൽ 1-1

Ind vs SA 2nd ODI: കോലി-​ഗെയ്ക്വാദ് സെഞ്ചുറികൾ പാഴായി; തകർപ്പൻ ചേസിൽ രണ്ടാം ഏകദിനം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക്; പരമ്പരയിൽ 1-1

കോലി-​ഗെയ്ക്വാദ് സെഞ്ചുറികൾ നിഷ്പ്രഭമാക്കികൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ കൂറ്റൻ സ്കോർ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ചേസ് ചെയ്ത് മറികടന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 3, 2025, 10:33 PM IST
  • ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റ് ചെയ്യാനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ വിരാട് കോലി, റുതുരാജ് ​ഗെയ്ക്വാദ് എന്നിവരുടെ സെഞ്ചുറി നേട്ടത്തിലൂടെ കൂറ്റൻ സ്കോറാണ് നേടിയത്.
  • എന്നാൽ അതിനെ കാറ്റിൽപ്പറത്തികൊണ്ടാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക രണ്ടാം ഏകദിനം സ്വന്തമാക്കിയത്.

Read Also

  1. ICC ODI Rankings: ഐസിസി ഏകദിന റാങ്കിംഗിൽ ഗില്ലിനെ മറികടന്ന് വിരാട് കോലി; ഒന്നാമൻ രോഹിത് തന്നെ

Trending Photos

Oats Dosa: 10 മിനിറ്റിൽ ഓട്‌സ് ദോശ ഉണ്ടാക്കാം; ഉയർന്ന പ്രോട്ടീനും കുറഞ്ഞ കലോറിയുമുള്ള ആരോഗ്യകരമായ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്
5
Recipie
Oats Dosa: 10 മിനിറ്റിൽ ഓട്‌സ് ദോശ ഉണ്ടാക്കാം; ഉയർന്ന പ്രോട്ടീനും കുറഞ്ഞ കലോറിയുമുള്ള ആരോഗ്യകരമായ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ജോലിയിലെ അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ജോലിയിലെ അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടരുത്; ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടരുത്; ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Aloo Paratha: 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആലു പറാത്ത തയ്യാർ...ഈസി റെസിപ്പി
5
Aloo Paratha
Aloo Paratha: 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആലു പറാത്ത തയ്യാർ...ഈസി റെസിപ്പി
Ind vs SA 2nd ODI: കോലി-​ഗെയ്ക്വാദ് സെഞ്ചുറികൾ പാഴായി; തകർപ്പൻ ചേസിൽ രണ്ടാം ഏകദിനം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക്; പരമ്പരയിൽ 1-1

റായ്പൂര്‍: ഇന്ത്യക്കെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് തകർപ്പൻ ജയം. ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 358 റൺസ് എന്ന വിജയലക്ഷ്യം 4 വിക്കറ്റ് ബാക്കി നിൽക്കെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മറികടന്നു. 49.2 ഓവറിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 362 റൺസ് നേടി വിജയം സ്വന്തമാക്കി. ഇതോടെ പരമ്പര 1-1ന് സമനിലയിലായിരിക്കുകയാണ്. ടോസ് നേടിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇന്ത്യയെ ബാറ്റിം​ഗിന് അയയ്ക്കുകയായിരുന്നു. 110 റണ്‍സെടുത്ത് പുറത്തായ എയ്ഡന്‍ മാര്‍ക്രമിന്റെ ഇന്നിംഗ്‌സാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റ് ചെയ്യാനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ വിരാട് കോലി, റുതുരാജ് ​ഗെയ്ക്വാദ് എന്നിവരുടെ സെഞ്ചുറി നേട്ടത്തിലൂടെ കൂറ്റൻ സ്കോറാണ് നേടിയത്. എന്നാൽ അതിനെ കാറ്റിൽപ്പറത്തികൊണ്ടാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക രണ്ടാം ഏകദിനം സ്വന്തമാക്കിയത്. 

Also Read: IND vs SA T20I: പരിക്ക് മാറി ​ഗിൽ തിരിച്ചെത്തി, ഇടം നേടി സഞ്ജുവും; ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പരക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

മാത്യൂ ബ്രീറ്റ്‌സ്‌കെ (68), ഡിവാള്‍ഡ് ബ്രേവിസ് (54), ക്വിന്റണ്‍ ഡി കോക്ക് (8), തെംബ ബാവൂമ (46), ടോണി ഡി സോർസി (17), മാർക്കോ ജാൻസൻ (2), കോർബിൻ ബോഷ് (29), കേശവ് മഹാരാജ് (10) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്കോറുകൾ. 

ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ റുതുരാജ് ഗെയ്കവാദ് (105), വിരാട് കോലി (102), ക്യാപ്റ്റന്‍ കെ എല്‍ രാഹുല്‍ (66), യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ (22), രോഹിത് ശർമ്മ (14), വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ (1), രവീന്ദ്ര ജഡേജ (24) എന്നിങ്ങനെയാണ് സ്കോറുകൾ. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

IND VS SA 2ND ODISouth AfricaTeam Indiaഇന്ത്യഇന്ത്യ–ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക

Trending News