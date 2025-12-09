English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Sports
  • ടോസ് നേടി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇന്ത്യയെ ബാറ്റിം​ഗിനയച്ചു; ഓപ്പണർ ​ഗിൽ, സഞ്ജു പ്ലേയിംഗ് ഇലവനില്ല

ടോസ് നേടി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇന്ത്യയെ ബാറ്റിം​ഗിനയച്ചു; ഓപ്പണർ ​ഗിൽ, സഞ്ജു പ്ലേയിംഗ് ഇലവനില്ല

അഭിഷേക് ശര്‍മയും ശുഭ്മാന്‍ ഗില്ലുമാണ് ഓപ്പണർമാരായി എത്തുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 9, 2025, 07:07 PM IST
  • കട്ടക്കിലെ ബാരാബതി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം.
  • മത്സരത്തിൽ ഓപ്പണറാകുന്നത് ശുഭ്മാൻ ​ഗിൽ തന്നെയാണ്.

ടോസ് നേടി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇന്ത്യയെ ബാറ്റിം​ഗിനയച്ചു; ഓപ്പണർ ​ഗിൽ, സഞ്ജു പ്ലേയിംഗ് ഇലവനില്ല

കട്ടക്ക്: ടി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ ടോസ് നേടി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക. ഫീൽഡിം​ഗ് തെരഞ്ഞെടുത്ത് കൊണ്ട് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇന്ത്യയെ ബാറ്റിം​ഗിനയച്ചു. കട്ടക്കിലെ ബാരാബതി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം. മത്സരത്തിൽ ഓപ്പണറാകുന്നത് ശുഭ്മാൻ ​ഗിൽ തന്നെയാണ്. സഞ്ജു സാസംൺ പ്ലേയിം​ഗ് ഇലവനിൽ ഇടംനേടിയിട്ടില്ല. വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി ജിതേഷ് ശര്‍മയെയാണ് പ്ലേയിംഗ് ഇലവനില്‍ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

IND vs SA T20Team IndiaSouth Africaഇന്ത്യദക്ഷിണാഫ്രിക്ക

