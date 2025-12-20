Ind vs SA T20I: ടി20 പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യ; ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് 30 റൺസിന്

അഹമ്മദാബാദ്: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യ. 3-1ന് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ജയം. അഹമ്മദാബാദ്, നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരുന്നു പരമ്പരയിലെ അവസാന മത്സരം നടന്നത്. 30 റൺസിനാണ് ഇന്ത്യ അവസാന മത്സരം ജയിച്ചത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ 20 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 231 റണ്സ് നേടി.
ഹാര്ദിക് പാണ്ഡ്യ (25 പന്തില് 63), തിലക് വര്മ (42 പന്തില് 73) എന്നിവരുടെ ഇന്നിംഗ്സാണ് ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. സഞ്ജു സാംസണ് (22 പന്തില് 37), അഭിഷേക് ശര്മ (21 പന്തില് 34) എന്നിവരുടെ ഓപ്പണിംഗും നിർണായകമായി. ഇന്ത്യക്കായി വരുണ് ചക്രവര്ത്തി നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര രണ്ട് വിക്കറ്റ് നേടി. 232 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് നിശ്ചിത ഓവറില് എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 201 റണ്സ് മാത്രമാണ് എടുക്കാനായത്.
Also Read: IPL Auction 2026: ഐപിഎൽ ലേലം; റെക്കോഡ് ഭേദിച്ച് കാമറൂൺ ഗ്രീൻ, കെകെആർ സ്വന്തമാക്കിയത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുകയ്ക്ക്
സൂര്യകുമാര് യാദവ് 7 പന്തില് 5 റണ്സുമായി മടങ്ങി. ശിവം ദുബെ 3 പന്തില് 10 റൺസും, ജിതേഷ് ശർമ്മ ദുബെയ്ക്കൊപ്പം പുറത്താവാതെ നിന്നു.
35 പന്തില് 65 റണ്സെടുത്ത ക്വിന്റണ് ഡി കോക്കാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ടോപ് സ്കോറര്. ഡി കോക്കിന് പുറമെ ഡിവാള്ഡ് ബ്രേവിസ് (31), ജോര്ജ് ലിന്ഡെ (16), റീസ ഹെന്ഡ്രിക്സ് (13), ഡേവിഡ് മില്ലര് (18), മാര്കോ ജാന്സന് (14) എന്നിവർ മാത്രമാണ് രണ്ടക്കം കടന്നത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി കോര്ബിന് ബോഷ് രണ്ട് വിക്കറ്റ് നേടി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.