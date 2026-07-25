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Ind vs Zim 2nd t20i: പരമ്പര ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യ! ആദ്യ ജയത്തിന്റെ ആവേശത്തിൽ ഇന്ന് സിംബാബ്‌വെയ്‌ക്കെതിരെ കളത്തിലിറങ്ങും...

വൈകിട്ട് 4.30നാണ് ഇന്ത്യ-സിംബാബ്‌വെ രണ്ടാം ട്വന്റി-20 മത്സരം നടക്കുക.

Written ByKarthika V
Published: Jul 25, 2026, 09:09 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 09:09 AM IST
Ind vs Zim 2nd t20i: പരമ്പര ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യ! ആദ്യ ജയത്തിന്റെ ആവേശത്തിൽ ഇന്ന് സിംബാബ്‌വെയ്‌ക്കെതിരെ കളത്തിലിറങ്ങും...
Image Credit: Ind vs Zim | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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