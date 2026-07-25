ആദ്യ മത്സരത്തിലെ വിജയത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ പരമ്പര പിടിക്കാൻ ഇന്ത്യ ഇറങ്ങുന്നു. സിംബാബ്വെയ്ക്കെതിരായ രണ്ടാം ടി20 മത്സരം ഇന്ന് വൈകിട്ട് 4.30നാണ് നടക്കുക. ഹരാരേ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിൽ വച്ചാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്. രണ്ടാം ടി20യും സ്വന്തമാക്കി പരമ്പര സ്വന്തമാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ശ്രേയസ് അയ്യരും ടീമും ഇന്നിറങ്ങുന്നത്. ആദ്യ ജയമാണ് സിംബാബ്വെയുടെയും ശ്രമം.
ആദ്യ മത്സരത്തിൽ സിംബാബ്വെയ്ക്കെതിരായ ആധികാരിക വിജയം നേടിയിരുന്നു ഇന്ത്യ. 126 റൺസ് ലക്ഷ്യവുമായിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ 40 പന്ത് ശേഷിക്കെ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ തന്നെ വിജയം നേടിയിരുന്നു. അർധസെഞ്ചുറി നേടിയ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ജയത്തിന് കരുത്തായത്. 19 പന്തിൽ നാല് വീതം ഫോറും സിക്സും അടക്കമായിരുന്നു വൈഭവിന്റെ ഇന്നിംഗ്സ്.
അയർലൻഡിനോടും (0-2) ഇംഗ്ലണ്ടിനോടും (0-4) ബാക്ക്-ടു-ബാക്ക് പരമ്പരകൾ തോറ്റായിരുന്നു അയ്യർ സിംബാബ്വെയ്ക്കെതിരെ ആദ്യ മത്സരത്തിനിറങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ വിജയം അതാരത്തിന് വലിയ ആശ്വാസമായിരുന്നു.
ഇന്ത്യ-സിംബാബ്വെ രണ്ടാം ട്വന്റി-20 മത്സരം: എപ്പോൾ, എവിടെ കാണാം?
ജൂലൈ 25 ശനിയാഴ്ച ഹരാരെ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിൽ വെച്ചാണ് ഇന്ത്യയും സിംബാബ്വെയും തമ്മിലുള്ള രണ്ടാം T20 പോരാട്ടം നടക്കുക. ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകുന്നേരം 4:30നാണ് മത്സരം. ടോസ് വൈകുന്നേരം 4:00ന് നടക്കും.
മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണം എങ്ങനെ കാണാം?
ഇന്ത്യയിൽ, മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണം 'യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ്' (Unite8 Sports) ടിവി ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.
ഇന്ത്യൻ സ്ക്വാഡ്: അഭിഷേക് ശർമ്മ, വൈഭവ് സൂര്യവംശി, ഇഷാൻ കിഷൻ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ശ്രേയസ് അയ്യർ (ക്യാപ്റ്റൻ), തിലക് വർമ്മ, റിങ്കു സിംഗ്, ശിവം ദുബെ, രവി ബിഷ്ണോയ്, പ്രിൻസ് യാദവ്, അശോക് ശർമ്മ, മയങ്ക് യാദവ്, സൂര്യാംശ് ഷെഡ്ഗെ, ഹർഷ് ദുബെ, പ്രഭ്സിമ്രാൻ സിംഗ്, യാഷ് ഠാക്കൂർ.
സിംബാബ്വെ സ്ക്വാഡ്: ബ്രയാൻ ബെന്നറ്റ്, താഡിവനാഷെ മരുമാനി (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ബെൻ കറൻ, ഡിയോൺ മയേഴ്സ്, സിക്കന്ദർ റാസ (ക്യാപ്റ്റൻ), റയാൻ ബെർൾ, വെസ്ലി മധെവെറെ, ബ്രാഡ് ഇവാൻസ്, ന്യൂമാൻ ന്യംഹൂരി, റിച്ചാർഡ് എൻഗരാവ, ബ്ലെസിംഗ് മുസറബാനി, തഫാദ്വ ത്സിഗ, ഇന്നസെന്റ് കൈയ, തനക ചിവാംഗ, വെല്ലിംഗ്ടൺ മസകാദ്സ.
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