IND vs NZ: കിവീസിനെ വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യ; ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ നാല് വിക്കറ്റ് വിജയം

വഡോദര: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെയുള്ള ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ നാല് വിക്കറ്റിന്റെ ജയവുമായി ഇന്ത്യ. ന്യൂസിലൻഡ് ഉയർത്തിയ 301 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം 49 ഓവറിൽ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ മറികടന്നു. 93 റൺസെടുത്ത വിരാട് കോലിയുടെയും അർധസെഞ്ച്വറി നേടിയ ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിന്റെയും (56) തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യൻ വിജയത്തിന് അടിത്തറയിട്ടത്.
ശ്രേയസ് അയ്യർ (49), ഹർഷിത് റാണ (29), രോഹിത് ശർമ (26) എന്നിവരും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. 29 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന കെ.എൽ. രാഹുൽ ഇന്ത്യയെ വിജയതീരത്തെത്തിച്ചു. നേരത്തെ ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ന്യൂസിലൻഡ് നിശ്ചിത ഓവറിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് 300 റൺസെടുത്തത്.
മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്ക് ഭേദപ്പെട്ട തുടക്കമാണ് ലഭിച്ചത്. ആദ്യ വിക്കറ്റിൽ രോഹിത് ശർമയും ക്യാപ്റ്റൻ ഗില്ലും ചേർന്ന് 39 റൺസ് ആണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. പിന്നാലെ 29 പന്തിൽ രണ്ട് സിക്സറുകളും മൂന്ന് ഫോറും അടിച്ച് 26 റൺസുമായി രോഹിത് ശർമയാണ് ആദ്യം പുറത്തായത്. പിന്നാലെ മികച്ച ഫോമിലെത്തിയ വിരാട് കോലിയും ഗില്ലും ചേർന്ന് സ്കോർ 100 കടത്തി. 157 റൺസ് എന്ന നിലയിലെത്തിയപ്പോൾ ഗില്ലിന്റെ വിക്കറ്റും വീണു. 71 പന്തിൽ 56 റൺസ് നേടിയാണ് ഗിൽ ക്രീസ് വിട്ടത്.
പിന്നീടെത്തിയ ശ്രേയസ് അയ്യരും കോലിയും ചേർന്ന് സ്കോർ ഉയർത്തി. സെഞ്ചറിക്ക് അരികെ കോലിയുടെ വിക്കറ്റ് വീഴുകയും ചെയ്തു. 91 പന്തില് എട്ട് ഫോറുകളുടെയും ഒരു സിക്സിന്റെയും സഹായത്തോടെയാണ് കോലി 93 റൺസ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ജാമിസന്റെ പന്തിൽ മിച്ചൽ ബ്രേസ് വെല്ലിന് ക്യാച്ച് നൽകിയായിരുന്നു കോലിയുടെ മടക്കം. പിന്നീട് ശ്രേയസ് അയ്യരും മടങ്ങി. തുടർന്ന് ഹർഷിത് റാണയും കെഎൽ രാഹുലും ചേർന്ന് ഇന്ത്യക്ക് വിജയമൊരുക്കി. വാഷിങ്ടണ് സുന്ദര് ഏഴ് റണ്സെടുത്ത് പുറത്താകാതെ നിന്നു. സിക്സര് പറത്തിയാണ് രാഹുല് മത്സരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ന്യൂസിലന്ഡിനായി കെയ്ല് ജാമിസന് 4 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.
