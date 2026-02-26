ടി20 ലോകകപ്പില് സിംബാബ്വെയെ 72 റണ്സിന് തകര്ത്ത് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യ ഉയര്ത്തിയ 257 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യത്തിന് മുന്നില് 72 റണ്സകലെ സിംബാബ്വെ അടിതെറ്റി വീണു. 59 പന്തില് 97 റണ്സുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന ഓപ്പണര് റയാന് ബെന്നറ്റാണ് സിംബാബ്വെയുടെ ടോപ് സ്കോറര്. ക്യാപ്റ്റൻ സിക്കന്ദര് റാസ 21 പന്തില് 31 റണ്സടിച്ചപ്പോള് ഓപ്പണര് മറുമാനി 20 പന്തില് 20 റണ്സുമെടുത്തു.
ഇന്ത്യയ്ക്കായി അർഷ്ദീപ് സിങ് മൂന്നു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ അക്ഷർ പട്ടേൽ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, ശിവം ദുബെ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി. ജയത്തോടെ രണ്ടു പോയിന്റായെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നിൽ ഇന്ത്യ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തു തന്നെയാണ്. ഒരേ പോയിന്റാണെങ്കിലും റൺറേറ്റിൽ മുന്നിലുള്ള വെസ്റ്റിൻഡീസാണ് രണ്ടാമത്. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ വിൻഡീസിനെ തോൽപ്പിച്ചാലെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സെമി ഫൈനൽ ഉറപ്പാക്കാനാകൂ. മാർച്ച് 1നാണ് ഇന്ത്യ–വെസ്റ്റിൻഡീസ് മത്സരം നടക്കുക.
