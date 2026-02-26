English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Sports
  • IND vs ZIM T20 World cup: സിംബാബ്‌വെയെ തറപ്പറ്റിച്ച് ഇന്ത്യ; ജയം 72 റൺസിന്

IND vs ZIM T20 World cup: സിംബാബ്‌വെയെ തറപ്പറ്റിച്ച് ഇന്ത്യ; ജയം 72 റൺസിന്

IND vs ZIM T20 World cup: ഇന്ത്യ ഉയര്‍ത്തിയ 257 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യത്തിന് മുന്നില്‍ 72 റണ്‍സകലെ സിംബാബ്‌വെ അടിതെറ്റി വീണു  

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 26, 2026, 11:07 PM IST
  • 59 പന്തില്‍ 97 റണ്‍സുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന ഓപ്പണര്‍ റയാന്‍ ബെന്നറ്റാണ് സിംബാബ്‌വെയുടെ ടോപ് സ്കോറര്‍.
  • ക്യാപ്റ്റൻ സിക്കന്ദര്‍ റാസ 21 പന്തില്‍ 31 റണ്‍സടിച്ചപ്പോള്‍ ഓപ്പണര്‍ മറുമാനി 20 പന്തില്‍ 20 റണ്‍സുമെടുത്തു.

Trending Photos

Virosh Wedding: &#039;എന്റെ ഭാര്യയെ കണ്ടെത്തി&#039;; വിവാഹ ഫോട്ടോകൾ പങ്കിട്ട് വിജയ് ദേവരക്കൊണ്ട
9
Virosh Wedding
Virosh Wedding: 'എന്റെ ഭാര്യയെ കണ്ടെത്തി'; വിവാഹ ഫോട്ടോകൾ പങ്കിട്ട് വിജയ് ദേവരക്കൊണ്ട
Best budget phones powerful battery: ചാർജ് തീരുമെന്ന് പേടിക്കേണ്ട..! പവർഫുൾ ബാറ്ററി, നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിനും ഇണങ്ങും; ഏറ്റവും മികച്ച 5 ഫോണുകൾ ഇതാ
5
Smartphones
Best budget phones powerful battery: ചാർജ് തീരുമെന്ന് പേടിക്കേണ്ട..! പവർഫുൾ ബാറ്ററി, നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിനും ഇണങ്ങും; ഏറ്റവും മികച്ച 5 ഫോണുകൾ ഇതാ
Virosh Wedding: വിവാഹത്തിന് മുൻപേ മരുമകൾക്ക് വിലമതിക്കാനാവാത്ത സമ്മാനം! രശ്മികയെ വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടെ കുടുംബം വരവേറ്റത് ഇങ്ങനെ..
7
Vijay Deverakonda
Virosh Wedding: വിവാഹത്തിന് മുൻപേ മരുമകൾക്ക് വിലമതിക്കാനാവാത്ത സമ്മാനം! രശ്മികയെ വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടെ കുടുംബം വരവേറ്റത് ഇങ്ങനെ..
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവില താഴേക്ക്? ഇന്നത്തെ നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവില താഴേക്ക്? ഇന്നത്തെ നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
IND vs ZIM T20 World cup: സിംബാബ്‌വെയെ തറപ്പറ്റിച്ച് ഇന്ത്യ; ജയം 72 റൺസിന്

ടി20 ലോകകപ്പില്‍ സിംബാബ്‌വെയെ 72 റണ്‍സിന് തകര്‍ത്ത് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യ ഉയര്‍ത്തിയ 257 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യത്തിന് മുന്നില്‍ 72 റണ്‍സകലെ സിംബാബ്‌വെ അടിതെറ്റി വീണു. 59 പന്തില്‍ 97 റണ്‍സുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന ഓപ്പണര്‍ റയാന്‍ ബെന്നറ്റാണ് സിംബാബ്‌വെയുടെ ടോപ് സ്കോറര്‍. ക്യാപ്റ്റൻ സിക്കന്ദര്‍ റാസ 21 പന്തില്‍ 31 റണ്‍സടിച്ചപ്പോള്‍ ഓപ്പണര്‍ മറുമാനി 20 പന്തില്‍ 20 റണ്‍സുമെടുത്തു. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഇന്ത്യയ്ക്കായി അർഷ്‌ദീപ് സിങ് മൂന്നു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ അക്ഷർ പട്ടേൽ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, ശിവം ദുബെ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി. ജയത്തോടെ രണ്ടു പോയിന്റായെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നിൽ ഇന്ത്യ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തു തന്നെയാണ്. ഒരേ പോയിന്റാണെങ്കിലും റൺറേറ്റിൽ മുന്നിലുള്ള വെസ്റ്റിൻഡീസാണ് രണ്ടാമത്. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ വിൻഡീസിനെ തോൽപ്പിച്ചാലെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സെമി ഫൈനൽ ഉറപ്പാക്കാനാകൂ. മാർച്ച് 1നാണ് ഇന്ത്യ–വെസ്റ്റിൻഡ‍ീസ് മത്സരം നടക്കുക. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

IND vs ZIM T20 World CupT20 World CupIND vs ZIM

Trending News