  • Women's T20: പരമ്പര ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ന് കാര്യവട്ടത്ത്; ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ഇത് ജീവൻമരണ പോരാട്ടം

ഇന്ത്യ-ശ്രീലങ്ക വനിതാ ടി20 പരമ്പരയിലെ നിർണ്ണായകമായ മൂന്നാം മത്സരം ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 26, 2025, 12:27 PM IST
  • സ്മൃതി മന്ദാന, ഷഫാലി വർമ്മ, ജെമീമ റോഡ്രിഗസ് എന്നിവർ മികച്ച ഫോമിലാണ്.
  • നേരിയ പരിക്കുണ്ടെങ്കിലും ജെമീമ ഇന്ന് കളിക്കുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ത്യ-ശ്രീലങ്ക വനിതാ ടി20 പരമ്പരയിലെ നിർണ്ണായകമായ മൂന്നാം മത്സരം ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിൽ ആദ്യ രണ്ട് കളികളും ജയിച്ച ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇന്ന് വിജയിക്കാനായാൽ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ ബാക്കിനിൽക്കെ തന്നെ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാം.

വിശാഖപട്ടണത്ത് നടന്ന ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും ആധികാരികമായ വിജയമാണ് ഇന്ത്യ നേടിയത്. ബാറ്റർമാരും ബൗളർമാരും ഒരുപോലെ ഫോമിലാണെന്നത് ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗറിന് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നു. സ്മൃതി മന്ദാന, ഷഫാലി വർമ്മ, ജെമീമ റോഡ്രിഗസ് എന്നിവർ മികച്ച ഫോമിലാണ്. നേരിയ പരിക്കുണ്ടെങ്കിലും ജെമീമ ഇന്ന് കളിക്കുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. മധ്യനിരയിൽ റിച്ച ഘോഷിന്റെ മികച്ച ബാറ്റിംഗും ഇന്ത്യയുടെ കരുത്താണ്. ദീപ്തി ശർമ്മയുടെ അഭാവത്തിലും സ്നേഹ് റാണ, അരുന്ധതി റെഡ്ഡി, അമൻജോത് കൗർ എന്നിവർ ബൗളിംഗിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്നു. ഫീൽഡിംഗിലെ ചില ചെറിയ പിഴവുകൾ കൂടി തിരുത്തിയാൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാകും. വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന മത്സരം സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് നെറ്റ്‌വർക്കിലും ജിയോ ഹോട്ട് സ്റ്റാറിലും തത്സമയം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യും. കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം വേദിയാകുന്ന ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ടി20 മത്സരം എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇന്നത്തെ കളിക്കുണ്ട്.

 

