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India T20 Squad: സ്‌കൈ പുറത്ത്, അയ്യർ ക്യാപ്റ്റൻ! സഞ്ജുവും ഇഷാൻ കിഷനും വിക്കറ്റ് കീപ്പർമാർ, സൂര്യവംശി ആദ്യമായി ദേശീയ ടീമിൽ

India T20 Squad: ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ടീമിൽ ഇടം നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരം എന്ന റെക്കോർഡ് ഇനി വൈഭവ് സൂര്യവംശിയ്ക്ക് സ്വന്തം.

Written ByBinu Phalgunan A
Published: Jun 06, 2026, 02:19 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 02:22 PM IST
India T20 Squad: സ്‌കൈ പുറത്ത്, അയ്യർ ക്യാപ്റ്റൻ! സഞ്ജുവും ഇഷാൻ കിഷനും വിക്കറ്റ് കീപ്പർമാർ, സൂര്യവംശി ആദ്യമായി ദേശീയ ടീമിൽ
Image Credit: India T20 Squad

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ആളാണ് ബിനു ഫൽഗുനൻ. ടെലിവിഷൻ, പത്രം, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആയി. അതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ. എട്ട് വർഷത്തിലധികം വൺഇന്ത്യ മലയാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ: binu.phalgunan@India.com

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