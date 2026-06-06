മുംബൈ: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് മുന്നിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് മത്സര പരമ്പരകളാണ് ടി20 യിൽ ഉള്ളത്. അതിനായുള്ള ടീമിനെ ബിസിസിഐ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ടി20 ലോകകപ്പ് നേടിക്കൊടുത്ത ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവിന് ഇത്തവണ ടീമിൽ തന്നെ ഇടം കിട്ടിയിട്ടില്ല.
ശ്രേയസ് അയ്യർ ആയിരിക്കും ഇന്ത്യൻ ടി20 ടീമിനെ നയിക്കുക. തിലക് വർമയാണ് വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ. നായക പദവിയിലേക്ക് സഞ്ജു സാംസണെ പരിഗണിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇത്തവണയും അത് സാധ്യമായില്ല.
അയർലണ്ടുമായും ഇംഗ്ലണ്ടുമായും ആണ് ടീം ഇന്ത്യയുടെ രണ്ട് വിദേശ പര്യടനങ്ങൾ. അയർലണ്ടുമായി രണ്ട് മത്സരങ്ങളും ഇംഗ്ലണ്ടുമായി അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുമാണുള്ളത്. അതിന് പിറകെയാണ് ജപ്പാനിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്.
ഐപിഎല്ലിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റർ 'വണ്ടർ ബോയ്' എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വൈഭവ് സൂര്യവംശിയും ഇത്തവണ ടീമിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ടീമിൽ ഇടം നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരം എന്ന റെക്കോർഡും ഇനി വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ പേരിലായിരിക്കും.
ജൂൺ 26 നും 28 നും ആണ് അയർലണ്ടുമായുള്ള ടി20 മത്സരങ്ങൾ. ജൂലായ് 1, 4, 7, 9, 11 തീയ്യതികളിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടുമായുള്ള ടി20 മാച്ചുകൾ. അതിന് പിറകെ ഇംഗ്ലണ്ടുമായി മൂന്ന് ഏകദിന മത്സരങ്ങളും ഇന്ത്യ കളിക്കും. ഇതിന് ശേഷമാണ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വരുന്നത്.
അയർലണ്ടുമായുള്ള മത്സരത്തിനുള്ള ടീം: ശ്രേയസ് അയ്യർ (ക്യാപ്റ്റൻ), തിലക് വർമ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), അഭിഷേക് ശർമ, സഞ്ജു സാംസൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഇഷാൻ കിഷൻ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), വൈഭവ് സൂര്യവംശി, ശിവം ദുബെ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, അക്സർ പട്ടേൽ, വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, രവി ബിഷിണോയ്, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, ഹർഷിത് റാണ, അർഷദീപ് സിങ്, പ്രിൻസ് യാദവ്.
ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയുള്ള ടീം: ശ്രേയസ് അയ്യർ (ക്യാപ്റ്റൻ), തിലക് വർമ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), അഭിഷേക് ശർമ, സഞ്ജു സാംസൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഇഷാൻ കിഷൻ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), വൈഭവ് സൂര്യവംശി, ശിവസം ദുബേ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, അക്സർ പട്ടേൽ, വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, രവി ബിഷ്ണോയ്, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, ഹർഷിത് റാണ, അർഷദീപ് സിങ്, പ്രിൻസ് യാദവ്.
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനുള്ള ടീം: ശ്രേയസ് അയ്യർ (ക്യാപ്റ്റൻ), തിലക് വർമ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), അഭിഷേക് ശർമ, സഞ്ജു സാംസൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഇഷാൻ കിഷൻ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), വൈഭവ് സൂര്യവംശി, ശിവം ദുബെ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, അക്സർ പട്ടേൽ, വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ, രവി ബിഷ്ണോയ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, ഹർഷിത് റാണ, അർഷദീപ് സിങ്.
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