/Ind vs Afg: ശ്രേയസ് അയ്യർ നയിക്കും, സഞ്ജുവും ബുംറയും മടങ്ങിയെത്തി! അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ടി20 ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ട്വന്റി-20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ ബിസിസിഐ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ശ്രേയസ് അയ്യർ നയിക്കുന്ന ടീമിന്റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ തിലക് വർമയാണ്. പരിക്കിൽ നിന്ന് മോചിതനായി പ്രമുഖ പേസർ ജസ്പ്രീത് ബുംറ തിരിച്ചെത്തിയതാണ് ടീമിലെ പ്രധാന സവിശേഷത. ഫിറ്റ്നസ് ക്ലിയറൻസിന് വിധേയമായിട്ടായിരിക്കും ബുംറ കളിക്കുക. ബുംറയ്ക്ക് പുറമെ നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, ഹർഷിത് റാണ എന്നിവരും ടീമിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ, ഇഷാൻ കിഷൻ എന്നിവരെയാണ് വിക്കറ്റ് കീപ്പർമാരായി ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഫോം നിലനിർത്തേണ്ടതിനാൽ സഞ്ജുവിനും ഈ പരമ്പര ഏറെ നിർണായകമാണ്.
കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 16-ന് കാർഡിഫിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിലാണ് ബുംറ അവസാനമായി ഇന്ത്യക്കായി കളത്തിലിറങ്ങിയത്. മത്സരത്തിനിടെ ഫീൽഡിങ്ങിനിടെ ഏറ്റ പരിക്കിനെ തുടർന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ അവസാന ഏകദിനത്തിൽ നിന്നും പിന്നീട് നടന്ന ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ നിന്നും താരത്തിന് വിശ്രമം അനുവദിച്ചിരുന്നു.
അതേസമയം, അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ 'ഹോം പരമ്പര'യായാണ് ഈ ട്വന്റി-20 പരമ്പര സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. പരമ്പരയിലെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾക്കും ന്യൂഡൽഹിയിലെ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയമാണ് വേദിയാകുന്നത്.
ഇന്ത്യന് ടീം
ശ്രേയസ് അയ്യര് (ക്യാപ്റ്റന്), അഭിഷേക് ശര്മ, വൈഭവ് സൂര്യവംശി, സഞ്ജു സാംസണ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പര്), ഇഷാന് കിഷന് (വിക്കറ്റ് കീപ്പര്), തിലക് വര്മ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്), ശിവം ദുബെ, നിതീഷ് കുമാര് റെഡ്ഡി, അക്ഷര് പട്ടേല്, വാഷിങ്ടണ് സുന്ദര്, വരുണ് ചക്രവര്ത്തി, രവി ബിഷ്ണോയ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, അര്ഷ്ദീപ് സിംഗ്, ഹര്ഷിത് റാണ.
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