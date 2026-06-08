മുല്ലൻപുർ: ടെസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിൽ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്നിങ്സ് വിജയം സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യ. ഏക ടെസ്റ്റിൽ ഇന്നിങ്സിനും 300 റൺസിനുമാണ് അഫ്ഗാനെ ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 412 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ ലീഡ് വഴങ്ങി ഫോളോ ചെയ്ത അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിലും തകർന്നടിയുകയായിരുന്നു. ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സില് 152 റണ്സിന് ഓള് ഔട്ടായ അഫ്ഗാന് രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സില് 112 റണ്സിന് പുറത്തായി.
വാഷിങ്ടൻ സുന്ദർ നാല് വിക്കറ്റ് എടുത്തു. കുൽദീപ് യാദവ് മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ മാനവ് സുതാർ, മുഹമ്മദ് സിറാജ് എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി. തോൽവിയോടെ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ സ്കോറാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സ്കോർ- ഇന്ത്യ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ്: 8-ന് 564 ഡിക്ലയേഡ്; അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ 152 & 112. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ രണ്ടക്കം കടന്ന ബാറ്റർമാർ ഇവരാണ് - ഓപ്പണർ സെദിഖുള്ള അടൽ (80 പന്തിൽ 42), റഹ്മാനുള്ള ഗുർബാസ് (24 പന്തിൽ 24), റഹ്മത്ത് ഷാ (16 പന്തിൽ 13).
ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്നിങ്സ് വിജയങ്ങൾ
ഇന്നിങ്സും 300 റൺസും vs അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ (മുള്ളൻപൂർ, 2026)*
ഇന്നിങ്സും 272 റൺസും vs വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് (രാജ്കോട്ട്, 2018)
ഇന്നിങ്സും 262 റൺസും vs അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ (ബെംഗളൂരു, 2018)
ഇന്നിങ്സും 239 റൺസും vs ബംഗ്ലാദേശ് (മിർപൂർ, 2007)
ഇന്നിങ്സും 239 റൺസും vs ശ്രീലങ്ക (നാഗ്പൂർ, 2017)
ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്കോറുകൾ
103 റൺസ് vs ഇന്ത്യ (ബെംഗളൂരു, 2018)
109 റൺസ് vs ഇന്ത്യ (ബെംഗളൂരു, 2018)
112 റൺസ് vs ഇന്ത്യ (മുള്ളൻപൂർ, 2026)*
115 റൺസ് vs ബംഗ്ലാദേശ് (മിർപൂർ, 2023)
120 റൺസ് vs വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് (ലഖ്നൗ, 2019)
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