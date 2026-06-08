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IND vs AFG: ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ ചരിത്ര വിജയം നേടി ഇന്ത്യ; അഫ്​ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ജയം യം ഇന്നിംഗ്സിനും 300 റൺസിനും

India vs Afghanistan: വാഷിങ്ടൻ സുന്ദർ, കുൽദീപ് യാദവ്, മാനവ് സുതാർ, മുഹമ്മദ് സിറാജ് എന്നിവർ വീഴ്ത്തിയ വിക്കറ്റുകൾ ഇന്ത്യക്ക് കരുത്തായി.

Written ByKarthika V
Published: Jun 08, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 05:18 PM IST
IND vs AFG: ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ ചരിത്ര വിജയം നേടി ഇന്ത്യ; അഫ്​ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ജയം യം ഇന്നിംഗ്സിനും 300 റൺസിനും
Image Credit: Team India | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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