Ind vs Aus 1st T20I: 'കളിമുടക്കി മഴ'; ഇന്ത്യ- ഓസ്ട്രേലിയ ഒന്നാം ടി20 മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചു

കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യ - ഓസ്ട്രേലിയ ആദ്യ ടി20 മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചു. കാന്ബറയിലെ മനുക ഓവലിനടന്നത്. മത്സരം തുടങ്ങിയ ശേഷം രണ്ട് തവണയാണ് മഴ കളി മുടക്കിയത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ 9.4 ഓവറില് ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 97 റൺസെന്ന നിലയില് നിൽക്കവെയാണ് മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചത്.
ക്യാപ്റ്റന് സൂര്യകുമാര് യാദവ് (24 പന്തില് 39), ശുഭ്മാന് ഗില് (20 പന്തില് 37) എന്നിവരായിരുന്നു ഈ സമയം ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്നത്. അഭിഷേക് ശര്മ 14 പന്തില് 19 റൺസ് ആദ്യം ഔട്ടായി. നതാന് എല്ലിസിലാണ് അഭിഷേകിന്റെ വിക്കറ്റെടുത്തത്. ആദ്യം അഞ്ചാം ഓവറിന് ശേഷമാണ് മഴ പെയ്തത്. തുടര്ന്ന് മത്സരം 18 ഓവറാക്കി ചുരുക്കിയിരുന്നു.
The first T20I has been abandoned due to rain.
Scorecard https://t.co/VE4FvHBCbW#TeamIndia pic.twitter.com/biJYDFe9Ah
— BCCI (@BCCI) October 29, 2025
മഴ മാറി മത്സരം പുനരാരംഭിച്ചതിന് ശേഷം സൂര്യ കുമാർ-ശുഭ്മാൻ ഗിൽ സഖ്യത്തിന്റെ വമ്പൻ പ്രകടനമാണ് ക്രീസിൽ കണ്ടത്. മഴ കളിമുടക്കും മുൻപ് ഇരുവരും ചേർന്ന് 62 റണ്സ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. പത്താം ഓവറിലെ നാലാമത്തെ പന്ത് എറിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും വില്ലനായി മഴയെത്തിയത്. തുടർന്ന് മഴ അതിശക്തമായതോടെ മത്സരം ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.
