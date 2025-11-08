ഇന്ത്യ-ഓസ്ട്രേലിയ ടി20 പരമ്പരയിലെ അഞ്ചാം മത്സരം മഴമൂലം ഉപേക്ഷിച്ചു. ടോസ് നഷ്ടമായി ആദ്യം ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ 4.5 ഓവറില് ഇന്ത്യ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ 52 റണ്സെടുത്തു നില്ക്കുമ്പോഴാണ് മഴമൂലം മത്സരം നിര്ത്തിവെക്കുന്നത്. പിന്നീട് കനത്ത മഴ തുടര്ന്നതിനാല് മത്സരം പുനരാരംഭിക്കാനായില്ല. ഇതോടെ മത്സരം ഫലമില്ലാതെ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.
അഞ്ച് മത്സര പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരവും മഴമൂലം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ പരമ്പരയില് രണ്ട് മത്സരങ്ങള് ജയിച്ച ഇന്ത്യ 2-1ന് ടി20 പരമ്പര സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു. ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ ഇന്ത്യയുടെ തുടര്ച്ചയായ മൂന്നാം ടി20 പരമ്പര ജയമാണിത്. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം മഴമൂലം ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോള് രണ്ടാം മത്സരം ഓസീസ് ജയിച്ചു. മൂന്നും നാലും മത്സരങ്ങള് ജയിച്ചാണ് ഇന്ത്യ പരമ്പര 2-1ന് സ്വന്തമാക്കിയത്.
