  Ind vs NZ T20 WC Final: സഞ്ജു ഷോ, ബുംറ മാജിക്! കിവികളെ പൂട്ടാൻ ഇന്ത്യ ഒരുങ്ങി; അഹമ്മദാബാദിൽ ഇന്ന് തീപാറും പോരാട്ടം

Ind vs NZ T20 WC Final: സഞ്ജു ഷോ, ബുംറ മാജിക്! കിവികളെ പൂട്ടാൻ ഇന്ത്യ ഒരുങ്ങി; അഹമ്മദാബാദിൽ ഇന്ന് തീപാറും പോരാട്ടം

ഫൈനൽ തടസ്സപ്പെട്ടാൽ തിങ്കളാഴ്ച റിസർവ് ദിനമായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ദിവസവും കളി നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഇരു ടീമുകളെയും സംയുക്ത വിജയികളായി പ്രഖ്യാപിക്കും.

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 8, 2026, 07:44 AM IST
  • കിരീടപ്പോരില്‍ മഴ വില്ലനായാൽ എന്താകും അന്തിമ ഫലം എന്ന ആശങ്കയും ആകാംക്ഷയും ആരാധകർക്കുണ്ട്.
  • മഴ മൂലം മത്സരം തടസപ്പെട്ടാൽ കളി പൂർത്തിയാക്കാൻ 2 മണിക്കൂർ അധികസമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

  T20 World Cup: ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ; രണ്ടാം സെമിയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തുരത്തിയോടിച്ചു

Ind vs NZ T20 WC Final: സഞ്ജു ഷോ, ബുംറ മാജിക്! കിവികളെ പൂട്ടാൻ ഇന്ത്യ ഒരുങ്ങി; അഹമ്മദാബാദിൽ ഇന്ന് തീപാറും പോരാട്ടം

ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഫൈനൽ ആണ് ഇന്ന് അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഐസിസി ടി20 ലോകകപ്പ് 2026 ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ ന്യൂസിലൻഡ് പോരാട്ടം നടക്കാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്. ടീമുകളും സ്റ്റേഡിയവും ആരാധകരും ഫൈനലിനായി ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ആ പോരാട്ടവീര്യം കാണാനാകും. നാലാം തവണയാണ് ഇരുടീമുകളും ഐസിസി ഫൈനലിൽ നേർക്കുനേർ എത്തുന്നത്. രാത്രി 7 മണിക്കാണ് മത്സരം തുടങ്ങുക.

മൂന്നാം ലോകകിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്. ഇതുവരെയുള്ള സെമി ഫൈനലിലെയും അതിനുള്ള മുൻപുള്ള മത്സരങ്ങളിലെയും തകർപ്പൻ ജയങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യ പോരിനിറങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ കിവീസിന് ഇത് കന്നി കിരീടമായിരിക്കും. ഐസിസി ടി20 ലോകകപ്പ് 2026 ഫൈനൽ ജയിച്ചാൽ ന്യൂസിലൻഡിന്റെ കന്നി കിരീടമെന്ന സ്വപ്നം പൂവണിയും. 30 മത്സരങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യ 18 എണ്ണത്തിലും ന്യൂസിലന്‍ഡ് 11 എണ്ണവുമാണ് ജയിച്ചത്. ഒരു മത്സരം ഫലമില്ലാതെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു.

ഇരുടീമുകളെ സംബന്ധിച്ചും കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിലെ ജയങ്ങൾ ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്നവയാണ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ തോൽപിച്ചാണ് ന്യൂസിലൻഡ് ഫൈനലിലെത്തിയത്. ഇം​ഗ്ലണ്ട് ആയിരുന്നു സെമിഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികൾ. 253 എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ ആണ് ഇന്ത്യ ഈ കളിയിൽ നേടിയത്. ഇം​ഗ്ലണ്ട് തകർപ്പൻ ബാറ്റിം​ഗ് നടത്തിയെങ്കിലും ഒടുവിൽ ജയം ഇന്ത്യക്കൊപ്പമായിരുന്നു. 

Sanju Samson: ബുംറയും ഇഷാനുമില്ല, സഞ്ജു സാംസൺ മാത്രം! ഐസിസി പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ച ഏക ഇന്ത്യൻ താരം

സഞ്ജുവിന്റെ കരുത്തിൽ...

ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ സഞ്ജു സാംസണിലുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ ഏറിയിരിക്കുകയാണ്. മിന്നും ഫോമിലാണ് സഞ്ജു സാംസണ്‍ നിലവിലുള്ളത്. സെമി ഫൈനലിലും അതിന് മുൻപ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിലും സഞ്ജുവിന്റെ പ്രകടനമാണ് ടീമിനെ ഇപ്പോൾ ഫൈനലിലെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. 97, 89 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും സഞ്ജു നേടിയത്. വെറും നാല് മത്സരങ്ങളില്‍ മാത്രമാണ് സഞ്ജു കളിച്ചത്. അതിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിലും കളിയിലെ താരമായി മാറാൻ സഞ്ജുവിനായി.അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫൈനലിലും സഞ്ജുവിലുള്ള ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ വളരെ വലുതാണ്. 

മഴ വില്ലനായാൽ അന്തിമ ഫലം എങ്ങനെ?

അതേസമയം കിരീടപ്പോരില്‍ മഴ വില്ലനായാൽ എന്താകും അന്തിമ ഫലം എന്ന ആശങ്കയും ആകാംക്ഷയും ആരാധകർക്കുണ്ട്. മഴ മൂലം മത്സരം തടസപ്പെട്ടാൽ കളി പൂർത്തിയാക്കാൻ 2 മണിക്കൂർ അധികസമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫൈനൽ ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിനായി ഇരു ടീമുകളും കുറഞ്ഞത് 10 ഓവർ വീതമെങ്കിലും ബാറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നതാണ് ടി20 ലോകകപ്പിലെ നിയമം. ഇനി മഴ മൂലം ഞായറാഴ്ച മത്സരം നടന്നില്ലെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച റിസർവ് ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച കളി എവിടെ നിർത്തിയോ അവിടെ നിന്നും റിസര്‍വ് ദിനത്തിൽ മത്സരം പുനരാരംഭിക്കും. ആ ദിവസവും  മത്സരം പൂർത്തിയാക്കാനായില്ലെങ്കിൽ ഇരുടീമുകളെയും സംയുക്ത വിജയികളായി പ്രഖ്യാപിക്കും.

കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം

മത്സരം കാണാൻ ആവേശത്തോടെയിരിക്കുന്ന ആരാധകർക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന വാർത്തയാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് അഹമ്മദാബാദിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ലെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. എന്നാൽ കഠിനമായ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുമെന്നത് കളിക്കാർക്ക് വെല്ലുവിളിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പകൽ താപനില 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഉയർന്നേക്കും. രാത്രിയിൽ ഇത് 23 ഡിഗ്രി വരെ താഴും. 

പിച്ച് റിപ്പോർട്ട്

ബാറ്റിംഗിന് അനുകൂലമായ പിച്ചാണ് അഹമ്മദാബാദിലേത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എങ്കിലും മത്സരം പുരോഗമിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്പിന്നർമാർക്ക് കൂടുതൽ ​ഗുണകരമായേക്കാം.

സാധ്യതാ ടീമുകൾ

ഇന്ത്യൻ - സൂര്യകുമാർ യാദവ് (ക്യാപ്റ്റൻ), സഞ്ജു സാംസൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), അഭിഷേക് ശർമ, ഇഷാൻ കിഷൻ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, തിലക് വർമ്മ, ശിവം ദുബെ, അക്സർ പട്ടേൽ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി, ജസ്പ്രീത് ബുംറ

ന്യൂസിലൻഡ് - മിച്ചൽ സാന്റ്നർ (ക്യാപ്റ്റൻ), ഫിൻ അലൻ, ടിം സെയ്‌ഫെർട്ട് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), രചിൻ രവീന്ദ്ര, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ്, ഡാരിൽ മിച്ചൽ, മാർക്ക് ചാപ്മാൻ, ജെയിംസ് നീഷം, കോൾ മക്കോഞ്ചി. മാറ്റ് ഹെൻറി, ലോക്കി ഫെർഗൂസൻ.

എവിടെ കാണാം?

ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ ആരാധകർക്ക് മത്സരം തത്സമയം കാണാം.

