  • Malayalam News
  • Sports
  • India vs New Zealand T20 World Cup Final: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ ബനാറസി സാരികൾ നെയ്ത് വാരണാസിയിലെ നെയ്ത്തുകാർ

India vs New Zealand T20 World Cup Final: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ ബനാറസി സാരികൾ നെയ്ത് വാരണാസിയിലെ നെയ്ത്തുകാർ

Banarasi Weavers Gift: വിവാഹിതരായ കളിക്കാർക്കായി അവരുടെ ഭാര്യമാരോടൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങളും അവിവാഹിതരായ കളിക്കാർക്കായി അവരുടെ വ്യക്തിഗത ചിത്രങ്ങളും സാരിക്കൊപ്പം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 8, 2026, 06:40 PM IST
  • ബാറ്റ്, ബോൾ തുടങ്ങിയവ ബോർഡറുകളിൽ ആലേഖനം ചെയ്താണ് സാരികൾ നെയ്തിരിക്കുന്നത്
  • ബനാറസി സാരികളുടെ പരമ്പരാഗത നെയ്ത്ത് ശൈലി നിലനിർത്തിയാണ് സാരികൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്

India vs New Zealand T20 World Cup Final: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ ബനാറസി സാരികൾ നെയ്ത് വാരണാസിയിലെ നെയ്ത്തുകാർ

ഐസിസി പുരുഷ ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് സമ്മാനമായി നൽകുന്നതിനായി വാരണാസിയിലെ നെയ്ത്തുകാർ 15 ബനാറസി സാരികൾ നിർമ്മിച്ചു. ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് സാരികൾ നെയ്തത്. ഇന്ത്യ ഇതുവരെ നേടിയ ലോകകപ്പ് ട്രോഫികളുടെ ചിത്രങ്ങളും അവ വിജയിച്ച വർഷങ്ങളും കോർത്തിണക്കിയാണ് ഈ സാരികൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ലഘു ഉദ്യോഗ് ഭാരതി കാശി പ്രവിശ്യാ സെക്രട്ടറി സർവേഷ് ശ്രീവാസ്തവ അറിയിച്ചു.

ഇത്തവണത്തെ ടി20 ലോകകപ്പ് ട്രോഫിയുടെ മാതൃകയും ഈ സാരികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബാറ്റ്, ബോൾ തുടങ്ങിയവ ബോർഡറുകളിൽ ആലേഖനം ചെയ്താണ് സാരികൾ നെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ബനാറസി സാരികളുടെ പരമ്പരാഗത നെയ്ത്ത് ശൈലി ഇതിൽ നിലനിർത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. ഓരോ സാരിയും ആകർഷകമായ ബോക്സുകളിൽ പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ALSO READ: ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് നേടിയാൽ എത്ര കോടി ലഭിക്കും? അറിയാം

വിവാഹിതരായ കളിക്കാർക്കായി അവരുടെ ഭാര്യമാരോടൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങളും അവിവാഹിതരായ കളിക്കാർക്കായി അവരുടെ വ്യക്തിഗത ചിത്രങ്ങളും സാരിക്കൊപ്പം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ശ്രീവാസ്തവ പറഞ്ഞു. ഒരു സാരി നിർമ്മിക്കാൻ ഏകദേശം 25,000 രൂപ മുതൽ 30,000 രൂപ വരെയാണ് ചിലവ് വന്നത്. ഒന്നര മാസത്തോളം സമയമെടുത്താണ് ഓരോ സാരിയും നെയ്തെടുത്തത്.

ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം ബനാറസി സാരികളുടെ കരകൗശലം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുക കൂടിയാണ് ഈ സംരംഭത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് സർവേഷ് ശ്രീവാസ്തവ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ വിജയത്തിനായി വാരണാസിയിൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകളും നടന്നു. ശ്രീ കാശി വിശ്വനാഥ ധാമിലെ ഗംഗാ ദ്വാറിൽ ഭക്തർ ടീമിനായി വഴിപാടുകൾ നടത്തി.

നമാമി ഗംഗാ കാശി റീജിയൻ കോർഡിനേറ്റർ രാജേഷ് ശുക്ലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഗംഗാ ആരതിയും സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും ബാറുകളും ദേശീയ പതാകയും കയ്യിലേന്തിയാണ് ഭക്തർ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുചേർന്നത്. ഞായറാഴ്ച അഹമ്മദാബാദിൽ നടക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലൻഡും തമ്മിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

India vs New Zealand T20India vs New Zealand T20 World Cup Final

