  India vs New Zealand T20 World Cup Final: ടോസ് നേടി ന്യൂസിലൻഡ്; ഇന്ത്യയെ ബാറ്റിങ്ങിനയച്ചു

India vs New Zealand T20 World Cup Final Toss: ടോസ് നേടിയ ന്യൂസിലൻഡ് ബോളിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 8, 2026, 07:09 PM IST
  • ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ-ന്യൂസിലൻഡ് പോരാട്ടം
  ടോസ് നേടിയ ന്യൂസിലൻഡ് ഇന്ത്യയെ ബാറ്റിങ്ങിന് അയച്ചു

അഹമ്മദാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ-ന്യൂസിലൻഡ് പോരാട്ടം. ടോസ് നേടിയ ന്യൂസിലൻഡ് ഇന്ത്യയെ ബാറ്റിങ്ങിന് അയച്ചു. അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

India vs New ZealandIndia vs New Zealand T20 World Cup

