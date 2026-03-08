India vs New Zealand T20 World Cup Final: ടോസ് നേടി ന്യൂസിലൻഡ്; ഇന്ത്യയെ ബാറ്റിങ്ങിനയച്ചു

അഹമ്മദാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ-ന്യൂസിലൻഡ് പോരാട്ടം. ടോസ് നേടിയ ന്യൂസിലൻഡ് ഇന്ത്യയെ ബാറ്റിങ്ങിന് അയച്ചു. അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്.
Toss Update #TeamIndia have been asked to bat first in the #Final
Updates ▶️ https://t.co/5LXBod8bl1#T20WorldCup | #MenInBlue | #INDvNZ pic.twitter.com/eq6p5hb085
— BCCI (@BCCI) March 8, 2026
Presenting #TeamIndia's Playing XI for the #Final
Updates https://t.co/5LXBod8bl1#T20WorldCup | #MenInBlue | #INDvNZ pic.twitter.com/FkOPQTAn5p
— BCCI (@BCCI) March 8, 2026
