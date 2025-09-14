India vs Pakistan Asia Cup 2025: ഇന്ത്യ-പാക് പോരാട്ടം; ദുബായിൽ റൺമഴ പെയ്യുമോ? എങ്ങനെ തത്സമയം കാണാം?

ദുബായ്: ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂര്ണമെന്റില് ഇന്ന് ഇന്ത്യ - പാകിസ്ഥാൻ പോരാട്ടം. രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കിടെയാണ് ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ഇരുടീമുകളും പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങുന്നത്. ദുബായ് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്. രാത്രി 8 മണിക്കാണ് മത്സരം. 7.30ന് ടോസ് ഇടും. സ്പിന്നർമാരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചായിരിക്കും ദുബായ് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിലേതെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
അക്വുവെതറിന്റെ റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം ദുബായില് ഇന്ന് മഴ ഭീഷണിയില്ല. 39 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസായിരിക്കും പകൽ ദുബായിലെ താപനില. എന്നാൽ കാറ്റിന്റെ വേഗത മണിക്കൂറില് 33 കിലോമീറ്റര് വരെ ഉയരുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. രാത്രി 8 മണിക്ക് 30 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസാണ് ചൂട് കണക്കാക്കുന്നത്. വായുനിലവാരവും മോശമായിരിക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യ പാക് മത്സരത്തിനെതിരെ നിരവധി പേർ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എതിർപ്പുകൾ ഉയരുന്നതിനിടെ നടക്കുന്ന മത്സരം ഇന്ത്യക്ക് ഏറെ നിർമായകമാണ്.
Also Read: KCL 2025 Winner: കന്നി കിരീടം സ്വന്തമാക്കി കൊച്ചി ബ്ലു ടൈഗേഴ്സ്; ഏരീസ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്സിനെ തോൽപ്പിച്ചത് 75 റൺസിന്
മത്സരം എങ്ങനെ തത്സമയം കാണാം?
സോണി സ്പോര്ട്സ് നെറ്റ്വര്ക്കാണ് മത്സരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത്. സോണിലിവ്, ഫാൻകോഡ് തുടങ്ങിയവയിൽ മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ സ്ട്രീമിംഗ് കാണാം. ദൂരദര്ശനിലും ജിയോടിവിയിലും മത്സരം കാണാനാകും. സോണി സ്പോര്ട്സ് ടെന് 1, സോണി സ്പോര്ട്സ് ടെന് 1 എച്ച്ഡി, സോണി സ്പോര്ട്സ് ടെന് 5, സോണി സ്പോര്ട്സ് ടെന് 5 എച്ച്ഡി ടിവി എന്നിവയിലൂടെയാണ് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത്.
ടീം ഇന്ത്യ സ്ക്വാഡ്: സൂര്യകുമാര് യാദവ് (ക്യാപ്റ്റന്), സഞ്ജു സാംസണ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പര്), അഭിഷേക് ശര്മ്മ, ശുഭ്മാന് ഗില് (വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്), തിലക് വര്മ്മ (വിക്കറ്റ് കീപ്പര്), ശിവം ദുബെ, ഹാര്ദിക് പാണ്ഡ്യ, അക്സര് പട്ടേല്, കുല്ദീപ് യാദവ്, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, വരുണ് ചക്രവര്ത്തി, ജിതേഷ് ശര്മ്മ, റിങ്കു സിംഗ്, അര്ഷ്ദീപ് സിംഗ്, ഹര്ഷിത് റാണ.
പാകിസ്ഥാന് സ്ക്വാഡ്: സല്മാന് ആഘ (ക്യാപ്റ്റന്), മുഹമ്മദ് ഹാരിസ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പര്), സൈം അയൂബ്, സാഹിബ്സാദ ഹര്ഹാന്, ഫഖര് സമാന്, ഹസന് നവാസ്, ഫഹീം അഷ്റഫ്, ഷഹീന് അഫ്രീദി, സുഫിയാന് മുഖീം, അബ്രാര് അഹമ്മദ്, ഹുസൈന് തലാത്, ഹസന് അലി, ഷുശ്ദില് ഷാ, ഹാരിസ് റൗഫ്, മുഹമ്മദ് വസീം ജൂനിയര്, സല്മാന് മിര്സ.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.