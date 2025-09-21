India vs Pakistan Asia Cup 2025 Super 4 Match: ഇന്ത്യ-പാക് പോരാട്ടം; ടോസ് നേടി ഇന്ത്യ; പാകിസ്ഥാനെ ബാറ്റിങ്ങിന് അയച്ചു

ദുബായ്: ഏഷ്യാ കപ്പ് സൂപ്പര് ഫോറില് ഇന്ത്യ- പാകിസ്താൻ പോരാട്ടം. ദുബായ് ഇന്റര്നാഷണല് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ ഇത്തവണയും ടീമിലിടം നേടി. ബുമ്രയും ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തിയതോടെ ബോളിങ് നിര കൂടുതൽ ശക്തമാകും. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവ് ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, ഇന്നത്തെ കളിയിൽ സൂര്യ തിളങ്ങുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
Toss & Playing XI Update #TeamIndia elected to bowl in their first game of #Super4.
Here's our line-up for today
Updates https://t.co/CNzDX2HcvN#AsiaCup2025 pic.twitter.com/NfLpdZkGGd
— BCCI (@BCCI) September 21, 2025
പ്ലേയിങ് ഇലവൻ- അഭിഷേക് ശർമ, ശുഭ്മാൻ ഗിൽ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), സഞ്ജു സാംസൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), സൂര്യകുമാർ യാദവ് (ക്യാപ്റ്റൻ), തിലക് വർമ്മ, ശിവം ദുബേ, ഹാർദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ, അക്സർ പട്ടേൽ, ജസ്പ്രീത് ബുമര്, കുൽദീപ് യാദവ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി.
