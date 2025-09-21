English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Super 4 Match: ഇന്ത്യ-പാക് പോരാട്ടം; ടോസ് നേടി ഇന്ത്യ; പാകിസ്ഥാനെ ബാറ്റിങ്ങിന് അയച്ചു

India vs Pakistan Asia Cup: ദുബായ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം.

Last Updated : Sep 21, 2025, 07:38 PM IST
  • മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ ഇത്തവണയും ടീമിലിടം നേടി
  • ബുമ്രയും ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തിയതോടെ ബോളിങ് നിര കൂടുതൽ ശക്തമാകും

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Super 4 Match: ഇന്ത്യ-പാക് പോരാട്ടം; ടോസ് നേടി ഇന്ത്യ; പാകിസ്ഥാനെ ബാറ്റിങ്ങിന് അയച്ചു

ദുബായ്: ഏഷ്യാ കപ്പ് സൂപ്പര്‍ ഫോറില്‍ ഇന്ത്യ- പാകിസ്താൻ പോരാട്ടം. ദുബായ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ ഇത്തവണയും ടീമിലിടം നേടി. ബുമ്രയും ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തിയതോടെ ബോളിങ് നിര കൂടുതൽ ശക്തമാകും. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവ് ബാറ്റിം​ഗിന് ഇറങ്ങിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, ഇന്നത്തെ കളിയിൽ സൂര്യ തിളങ്ങുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

പ്ലേയിങ് ഇലവൻ- അഭിഷേക് ശർമ, ശുഭ്മാൻ ഗിൽ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), സഞ്ജു സാംസൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), സൂര്യകുമാർ യാദവ് (ക്യാപ്റ്റൻ), തിലക് വർമ്മ, ശിവം ദുബേ, ഹാർദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ, അക്സർ പട്ടേൽ, ജസ്പ്രീത് ബുമര്, കുൽദീപ് യാദവ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി.

