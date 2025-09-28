English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

India vs Pakistan: ഇന്ത്യ-പാക് പോരാട്ടം; ടോസ് നേടി ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാനെ ബാറ്റിങ്ങിന് അയച്ചു

India vs Pakistan Asia Cup Final: പാകിസ്ഥാൻ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ അതേ ടീമിനെ നിലനിർത്തിയാണ് ഇന്ത്യക്കെതിരെ മത്സരത്തിനിറങ്ങിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 28, 2025, 08:37 PM IST
  • അര്‍ഷ്ദീപ് സിങ്, ഹര്‍ഷിത് റാണ എന്നിവരും ഇന്ത്യൻ സ്‌ക്വാഡിൽ ഇല്ല
  • ജസ്പ്രീത് ബുംറ, ശിവം ദുബെ, റിങ്കു സിങ് എന്നിവർ ടീമിലിടം നേടി

ദുബായ്: ഏഷ്യാകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ഫൈനലില്‍ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ പോരാട്ടം. ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യ ബോളിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് പാകിസ്ഥാനെ ബാറ്റിങ്ങിന് അയച്ചു. പരിക്കേറ്റ ഹാർദ്ദിക് പാണ്ഡ്യക്ക് പകരം റിങ്കു സിങ്ങിനെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്ത്യ മത്സരത്തിനിറങ്ങിയത്. പാകിസ്ഥാൻ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ അതേ ടീമിനെ നിലനിർത്തിയാണ് ഇന്ത്യക്കെതിരെ മത്സരത്തിനിറങ്ങിയത്.

അര്‍ഷ്ദീപ് സിങ്, ഹര്‍ഷിത് റാണ എന്നിവരും ഇന്ത്യൻ സ്‌ക്വാഡിൽ ഇല്ല. ജസ്പ്രീത് ബുംറ, ശിവം ദുബെ, റിങ്കു സിങ് എന്നിവർ ടീമിലിടം നേടി. ഏഷ്യാ കപ്പിന്റെ 41 വര്‍ഷത്തെ ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യ പാകിസ്താൻ ഫൈനൽ മത്സരം വരുന്നത്. 15 ദിവസത്തിനിടെ മൂന്നാം തവണയാണ് ഇരു ടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്.

ഇന്ത്യ: അഭിഷേക് ശര്‍മ, ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് (ക്യാപ്റ്റന്‍), തിലക് വര്‍മ, സഞ്ജു സാംസണ്‍ (വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍, ബാറ്റര്‍), ശിവം ദുബെ, റിങ്കു സിങ്, അക്ഷര്‍ പട്ടേല്‍, കുല്‍ദീപ് യാദവ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, വരുണ്‍ ചക്രവര്‍ത്തി.

പാകിസ്ഥാൻ: സാഹിബ്‌സാദാ ഫര്‍ഹാന്‍, ഫഖര്‍ സമാന്‍, സായിം അയ്യൂബ്, സല്‍മാന്‍ ആഗ (ക്യാപ്റ്റന്‍), ഹുസൈന്‍ തലാത്ത്, മുഹമ്മദ് ഹാരിസ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍), മുഹമ്മദ് നവാസ്, ഫഹീം അഷ്‌റഫ്, ഷഹീന്‍ അഫ്രീദി, അബ്‌റാര്‍ അഹ്‌മദ്‌, ഹാരിസ് റൗഫ്. 

India vs PakistanAsia Cup finalഏഷ്യാ കപ്പ്ഇന്ത്യപാകിസ്ഥാൻ

