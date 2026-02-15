India vs Pakistan: കൊളംബോയിൽ ഇന്ന് ഇടിമിന്നൽ! ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ പോരാട്ടം ഏഴ് മണിക്ക്

കൊളംബോ: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരുടെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും ഇനി ശ്രീലങ്കയുടെ തലസ്ഥാനമായ കൊളംബോയിലേക്കാണ്. കളിക്കളത്തിനകത്തെ വീറും വാശിയും മാത്രമല്ല, പുറത്തെ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളും കാരണം ഏറെ ചർച്ചയായ ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ ലോകകപ്പ് പോരാട്ടത്തിനാണ് ഇന്ന് പ്രേമദാസ സ്റ്റേഡിയം വേദിയാകുന്നത്.
ബംഗ്ലാദേശിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ലോകകപ്പ് മത്സരം ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്ന പാകിസ്ഥാന്റെ ഭീഷണിയെത്തുടർന്ന് ആഴ്ചകളോളം വലിയ അനിശ്ചിതത്വമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ ഐസിസി, ശ്രീലങ്ക, ബംഗ്ലാദേശ് എന്നിവരുമായി നടന്ന നിരന്തര ചർച്ചകൾക്കും ഐസിസിയുടെ കർശന നിലപാടിനും ശേഷമാണ് പാക് ടീം കളിക്കാൻ തയ്യാറായത്.
ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശ്രീലങ്കൻ പോലീസ് സ്റ്റേഡിയത്തിലും പരിസരത്തും പ്രത്യേക സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റ് എന്നതിലുപരി ദേശീയ അഭിമാനത്തിന്റെയും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ശത്രുതയുടെയും പോരാട്ടമായി ഈ മത്സരം മാറിക്കഴിഞ്ഞു.
ഏഷ്യാ കപ്പിൽ പരസ്പരം മുഖം കൊടുക്കാതെയും ഹസ്തദാനം ചെയ്യാതെയുമാണ് ഇരു ടീമുകളും കളിച്ചു പിരിഞ്ഞത്. അതിനാൽ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ പാക് താരങ്ങൾക്ക് സൂര്യകുമാർ യാദവ് കൈകൊടുക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ആരാധകർക്കിടയിൽ സസ്പെൻസ് തുടരുകയാണ്. ട്വന്റി-20 ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യ-പാക് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മുൻതൂക്കം ഇന്ത്യയ്ക്ക് തന്നെയാണ്.
2007-ലെ പ്രഥമ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ വിജയിച്ചപ്പോൾ, 2021-ൽ ദുബായിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ മാത്രമാണ് പാകിസ്ഥാന് ജയിക്കാനായത്. പനി ഭേദമായി യുവതാരം അഭിഷേക് ശർമ ഇന്ന് ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിംഗ് നിരയ്ക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തേകും.
ഇഷാൻ കിഷൻ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിംഗ് നിരയെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നത് പാക് ബൗളർമാർക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകും. മറുഭാഗത്ത് ജസ്പ്രീത് ബുംറയും വരുൺ ചക്രവർത്തിയും നയിക്കുന്ന ശക്തമായ ഇന്ത്യൻ ബൗളിംഗിനെ നേരിടാൻ പോന്ന ബാറ്റിംഗ് കരുത്ത് നിലവിൽ പാകിസ്ഥാനില്ല. സ്പിന്നിനെ തുണയ്ക്കുന്ന പ്രേമദാസയിലെ പിച്ചിൽ ടോസ് വളരെ നിർണായകമാകും. ഏവരും ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന പോരാട്ടം രാത്രി ഏഴ് മണിക്കാണ്.
