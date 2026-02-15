English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Sports
  • Ind vs Pak: കൊളംബോയിൽ കിഷൻ വെടിക്കെട്ട്; പാകിസ്ഥാനെ എറിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ, 61 റൺസിന്റെ വമ്പൻ ജയം!

Ind vs Pak: കൊളംബോയിൽ കിഷൻ വെടിക്കെട്ട്; പാകിസ്ഥാനെ എറിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ, 61 റൺസിന്റെ വമ്പൻ ജയം!

61 റൺസിൻറെ ജയമാണ് ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പാകിസ്ഥാൻ ടീമിൽ രണ്ട് പേർ മാത്രമാണ് രണ്ടക്കം കടന്നിട്ടുള്ളത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 15, 2026, 10:47 PM IST
  • അഭിഷേക് ശർമ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, അക്സർ പട്ടേൽ എന്നിവർ റണ്ണൊന്നുമെടുക്കാതെ പുറത്തായി.
  • ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവ് (29 പന്തിൽ 32), ശിവം ദുബെ (17 പന്തിൽ 27), തിലക് വർമ (24 പന്തിൽ 25) എന്നിവർ ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു.

Read Also

  1. Zimbabwe Vs Australia T20 World Cup: ഓസ്‌ട്രേലിയയെ അട്ടിമറിച്ച് സിംബാബ് വേ; എറിഞ്ഞിട്ടു, 23 റണ്‍സിന്റെ ആധികാരിക വിജയം

Trending Photos

Weekly Horoscope: ധനയോ​ഗവും ബുധാദിത്യ രാജയോ​ഗവും ഒന്നിച്ച്; ഈ ആഴ്ചയിൽ ഭാ​ഗ്യം തേടിയെത്തുന്നത് അഞ്ച് രാശിക്കാരെ
6
Horoscope
Weekly Horoscope: ധനയോ​ഗവും ബുധാദിത്യ രാജയോ​ഗവും ഒന്നിച്ച്; ഈ ആഴ്ചയിൽ ഭാ​ഗ്യം തേടിയെത്തുന്നത് അഞ്ച് രാശിക്കാരെ
Ardha Kendra Yoga: ശനി-ചൊവ്വ അർദ്ധകേന്ദ്ര രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ധനഭാഗ്യവും, നേട്ടവും
7
Ardhakendra yoga
Ardha Kendra Yoga: ശനി-ചൊവ്വ അർദ്ധകേന്ദ്ര രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ധനഭാഗ്യവും, നേട്ടവും
Gold Rate Today: സ്വർണം കുറയാതെ മുന്നോട്ട്; ഇന്ന് വിലയിൽ മാറ്റമില്ല
7
Gold rate today
Gold Rate Today: സ്വർണം കുറയാതെ മുന്നോട്ട്; ഇന്ന് വിലയിൽ മാറ്റമില്ല
Kerala Gold Rate 14 February 2026: സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും കുതിപ്പിലേക്ക്; ഒറ്റടിക്ക് ഇന്ന് വർധിച്ചത് 1920 രൂപ
9
Gold price
Kerala Gold Rate 14 February 2026: സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും കുതിപ്പിലേക്ക്; ഒറ്റടിക്ക് ഇന്ന് വർധിച്ചത് 1920 രൂപ
Ind vs Pak: കൊളംബോയിൽ കിഷൻ വെടിക്കെട്ട്; പാകിസ്ഥാനെ എറിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ, 61 റൺസിന്റെ വമ്പൻ ജയം!

കൊളംബോ: ടി20 ലോകകപ്പിലെ ആവേശപ്പോരാട്ടത്തില്‍ പാകിസ്ഥാനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ. 61 റൺസിനാണ് ടീം ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 176 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റുവീശിയ പാകിസ്ഥാൻ ബാറ്റർമാർക്ക് അടിപതറുകയായിരുന്നു. 18 ഓവറിൽ 114 റൺസിന് പാകിസ്ഥാൻ ഓൾ ഔട്ടായി പരാജയപ്പെട്ടു. പാകിസ്ഥാനെതിരായ ജയത്തോടെ ഇന്ത്യ സൂപ്പർ എട്ടിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പാകിസ്ഥാന് ഇനി നമീബിയക്കെതിരായ അവസാന മത്സരം വരെ കാത്തിരിക്കണം. പാക് നിരയില്‍ 34 പന്തിൽ 44 റണ്‍സെടുത്ത ഉസ്മാന്‍ ഖാനും 15 പന്തിൽ14 റണ്‍സെടുത്ത ഷദാബ് ഖാനും മാത്രമാണ് രണ്ടക്കം കടന്നത്. 

ബാബര്‍ അസം 7 പന്തില്‍ 5 റണ്‍സ് മാത്രമെടുത്ത് പുറത്തായി. ഷാഹിബ്സാദ ഫര്‍ഹാന്‍ റണ്ണൊന്നുമെടുക്കാതെ ആദ്യ ഓവറില്‍ തന്നെ ക്രീസിൽ നിന്ന് മടങ്ങി. സയ്യിം അയൂബ് (2 പന്തിൽ 6 റൺസ്), ക്യാപ്റ്റൻ സല്‍മാന്‍ അലി ആഗ (4 പന്തിൽ 4), ഫഹീം അഷ്റഫും(14 പന്തിൽ 10), മുഹമ്മദ് നവാസ് (5 പന്തിൽ 4), ഷഹീന്‍ ഷാ അഫ്രീദിയും(23) നടത്തിയ ചെറുത്തുനില്‍പ്പിന് പാകിസ്ഥാന്‍റെ തോല്‍വിഭാരം കുറക്കാനായി. ഇന്ത്യക്കായി ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യയും ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയും അക്സര്‍ പട്ടേലും വരുണ്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയും രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീതം വീഴ്ത്തിയപ്പോള്‍ കുല്‍ദീപും തിലക് വര്‍മയും ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതമെടുത്തു.

ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ 20 ഓവറിൽ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 175 റൺസാണ് എടുത്തത്. 40 പന്തിൽ 77 റൺസ് നേടിയ ഓപ്പണർ ഇഷാൻ കിഷനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോറർ. അഭിഷേക് ശർമ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, അക്സർ പട്ടേൽ എന്നിവർ റണ്ണൊന്നുമെടുക്കാതെ പുറത്തായി. ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവ് (29 പന്തിൽ 32), ശിവം ദുബെ (17 പന്തിൽ 27), തിലക് വർമ (24 പന്തിൽ 25) എന്നിവർ ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. പാകിസ്ഥാനായി സയിം അയൂബ് മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Ind vs PakT20 WorldcupIshan Kishanഇന്ത്യ vs പാകിസ്ഥാൻടീം ഇന്ത്യ

Trending News