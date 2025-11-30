India vs SA 1st ODI: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് 17 റൺസ് ജയം; പരമ്പരയിൽ 1-0ന് മുന്നിൽ

റാഞ്ചി: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് 17 റൺസ് ജയം. ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇന്ത്യയോട് പൊരുതി തോറ്റു. ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 350 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 332 റൺസിന് ഓൾഔട്ടായി.
ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി സെഞ്ച്വറിയുമായി വിരാട് കോലി തിളങ്ങി. ക്യാപ്റ്റൻ കെഎൽ രാഹുലും രോഹിത് ശർമയും അർധ സെഞ്ച്വറി നേടി. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം ആയിരുന്നു ഇത്.
