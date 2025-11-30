English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Sports
  • India vs SA 1st ODI: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് 17 റൺസ് ജയം; പരമ്പരയിൽ 1-0ന് മുന്നിൽ

India vs SA 1st ODI: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് 17 റൺസ് ജയം; പരമ്പരയിൽ 1-0ന് മുന്നിൽ

India beat South Africa: ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 350 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 332 റൺസിന് ഓൾഔട്ടായി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 30, 2025, 10:22 PM IST
  • ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി സെഞ്ച്വറിയുമായി വിരാട് കോലി തിളങ്ങി
  • ക്യാപ്റ്റൻ കെഎൽ രാഹുലും രോഹിത് ശർമയും അർധ സെഞ്ച്വറി നേടി

റാഞ്ചി: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് 17 റൺസ് ജയം. ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇന്ത്യയോട് പൊരുതി തോറ്റു. ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 350 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 332 റൺസിന് ഓൾഔട്ടായി.

Add Zee News as a Preferred Source

ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി സെഞ്ച്വറിയുമായി വിരാട് കോലി തിളങ്ങി. ക്യാപ്റ്റൻ കെഎൽ രാഹുലും രോഹിത് ശർമയും അർധ സെഞ്ച്വറി നേടി. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം ആയിരുന്നു ഇത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

India vs SAindia Vs SA ODiIndia vs SA 1st ODIഇന്ത്യദക്ഷിണാഫ്രിക്ക

