India vs South Africa 1st ODI: ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ; ഇന്ത്യയെ ബാറ്റിങ്ങിന് അയച്ച് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക

റാഞ്ചി: ഇന്ത്യ-ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക. ടോസ് നേടിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇന്ത്യയെ ബാറ്റിങ്ങിന് അയച്ചു. ഏഴ് ഓവർ പിന്നിട്ടപ്പോൾ ഇന്ത്യ രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 168 റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ്.
യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ (18), രോഹിത് ശർമ (57) എന്നിവരാണ് പുറത്തായത്. വിരാട് കോലി (77), റിതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് (4) എന്നിവരാണ് ക്രീസിൽ. ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിന് പരിക്കേറ്റതിനാൽ കെഎൽ രാഹുലാണ് ഇന്ത്യയെ നയിക്കുന്നത്. യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, റിതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് എന്നിവർ ടീമിൽ ഇടം നേടിയപ്പോൾ ഋഷഭ് പന്ത്, തിലക് വർമ എന്നിവരെ പുറത്തിരുത്തി.
ഇന്ത്യ: രോഹിത് ശര്മ, യശസ്വി ജയ്സ്വാള്, വിരാട് കോലി, ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ്, വാഷിങ്ടണ് സുന്ദര്, കെ.എല്. രാഹുല് (ക്യാപ്റ്റന്, വിക്കറ്റ് കീപ്പര്), രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ഹര്ഷിത് റാണ, കുല്ദീപ് യാദവ്, അര്ഷ്ദീപ് സിങ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ.
