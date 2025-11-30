English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Sports
  • India vs South Africa 1st ODI: ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ; ഇന്ത്യയെ ബാറ്റിങ്ങിന് അയച്ച് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക

India vs South Africa 1st ODI: ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ; ഇന്ത്യയെ ബാറ്റിങ്ങിന് അയച്ച് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക

South Africa Win Toss: ടോസ് നേടിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇന്ത്യയെ ബാറ്റിങ്ങിന് അയച്ചു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 30, 2025, 03:28 PM IST
  • കെഎൽ രാഹുലാണ് ഇന്ത്യയെ നയിക്കുന്നത്
  • രോഹിത് ശർമയും വിരാട് കോലിയും ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തി

Read Also

  1. IND vs SA : എവിടെ സഞ്ജുവും ത്രിപാഠിയും? ട്വിറ്ററിൽ രോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച് ആരാധകർ

Trending Photos

Mango Pickle: ഒരു വർഷം വരെ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കുന്ന മാങ്ങാ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം
5
recipe
Mango Pickle: ഒരു വർഷം വരെ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കുന്ന മാങ്ങാ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർ ക്ഷമ പാലിക്കുക; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തിൽ വർദ്ധനവ്, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർ ക്ഷമ പാലിക്കുക; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തിൽ വർദ്ധനവ്, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays horoscope: മിഥുനം രാശിക്ക് ദിവസം അനുകൂലം, വൃശ്ചികം രാശിക്ക് സമ്മർദ്ദം കൂടും; അറിയാം രാശിഫലം
13
horoscope predictions
Todays horoscope: മിഥുനം രാശിക്ക് ദിവസം അനുകൂലം, വൃശ്ചികം രാശിക്ക് സമ്മർദ്ദം കൂടും; അറിയാം രാശിഫലം
Trigrahi Yoga 2025: ത്രിഗ്രഹി യോഗം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യദിനമായി മാറും
6
Trigrahi Yoga 2025
Trigrahi Yoga 2025: ത്രിഗ്രഹി യോഗം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യദിനമായി മാറും
India vs South Africa 1st ODI: ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ; ഇന്ത്യയെ ബാറ്റിങ്ങിന് അയച്ച് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക

റാഞ്ചി: ഇന്ത്യ-ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക. ടോസ് നേടിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇന്ത്യയെ ബാറ്റിങ്ങിന് അയച്ചു. ഏഴ് ഓവർ പിന്നിട്ടപ്പോൾ ഇന്ത്യ രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 168 റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ്.

Add Zee News as a Preferred Source

യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ (18), രോഹിത് ശർമ (57) എന്നിവരാണ് പുറത്തായത്. വിരാട് കോലി (77), റിതുരാജ് ​ഗെയ്ക്വാദ് (4) എന്നിവരാണ് ക്രീസിൽ. ശുഭ്മാൻ ​ഗില്ലിന് പരിക്കേറ്റതിനാൽ കെഎൽ രാഹുലാണ് ഇന്ത്യയെ നയിക്കുന്നത്. യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, ​റിതുരാജ് ​ഗെയ്ക്വാദ് എന്നിവർ ടീമിൽ ഇടം നേടിയപ്പോൾ ഋഷഭ് പന്ത്, തിലക് വർമ എന്നിവരെ പുറത്തിരുത്തി.

ഇന്ത്യ: രോഹിത് ശര്‍മ, യശസ്വി ജയ്‌സ്വാള്‍, വിരാട് കോലി, ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്‌വാദ്, വാഷിങ്ടണ്‍ സുന്ദര്‍, കെ.എല്‍. രാഹുല്‍ (ക്യാപ്റ്റന്‍, വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍), രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ഹര്‍ഷിത് റാണ, കുല്‍ദീപ് യാദവ്, അര്‍ഷ്ദീപ് സിങ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Ind vs SAIND Vs SA ODI match liveഇന്ത്യദക്ഷിണാഫ്രിക്ക

Trending News