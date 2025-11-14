ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ആദ്യ ടെസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാം ദിനം കളി അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 37 റണ്സെന്ന നിലയിൽ. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 159 റൺസിന് ഓൾഔട്ടായിരുന്നു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്ക് യശസ്വി ജയ്സ്വാളിന്റെ വിക്കറ്റാണ് നഷ്ടമായത്. ഇന്ത്യക്കിനിയും 9 വിക്കറ്റ് ശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കൊപ്പം എത്താൻ ഇനി ഇന്ത്യക്ക് 122 റൺസ് ആണ് വേണ്ടത്.
നിലവിൽ 13 റൺസുമായി ഓപ്പണർ കെ എൽ രാഹുലും ആറ് റൺസുമായി വാഷിങ്ടൺ സുന്ദറുമാണ് ക്രീസിലുള്ളത്. യശസ്വി ജയ്സ്വാളിന്റെ വിക്കറ്റാണ് ആദ്യ ദിനം ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടമായത്. 27 പന്തിൽ 12 റൺസാണ് യശ്വസി ജയ്സ്വാൾ നേടിയത്. മാർക്കോ ജാൻസണാണ് ജയ്സ്വാളിന്റെ വിക്കറ്റെടുത്തത്.
ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ആദ്യ ദിനം 55 ഓവസ്വന്തമാക്കി റില് 159 റണ്സിന് ഓള് ഔട്ടാവുകയായിരുന്നു. ഓപ്പണര് ഏയ്ഡൻ മാര്ക്രമാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ടോപ് സ്കോറര്. 31 റൺസാണ് മാർക്രം നേടിയത്. റിയാൻ റിക്കിള്ടണും വിയാന് മുള്ഡറും 23, 24 റണ്സെടുത്ത് പുറത്തായി. 15 റണ്സ് നേടി ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്സ് പുറത്താകാതെ നിന്നു. ക്യാപ്റ്റൻ തെംബ ബവൂമ (3), കൈല് വെരെയ്നെ (16) മാര്കോ യാന്സൻ (0), കോർബിൻ ബോർഷ് (3), സൈമണ് ഹാര്മർഡ (5), കേശവ് മഹാരാജ് (0) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്കോറുകൾ. മള്ഡറും ഡി സോര്സിയും 24 റണ്സെടുത്ത് പുറത്തായി
ഇന്ത്യക്കായി ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര 5 വിക്കറ്റ് നേടി. 14 ഓവറില് 27 റണ്സ് മാത്രമാണ് ബുമ്ര വഴങ്ങിയത്. കുല്ദീപ് യാദവും മുഹമ്മദ് സിറാജും രണ്ട് വീതവും അക്സര് പട്ടേല് ഒരു വിക്കറ്റുമെടുത്തു. കൊൽക്കത്തയിലെ ഈഡൻ ഗാർഡൻസിലാണ് മത്സരം നടന്നത്.
