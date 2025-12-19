English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ഇന്ന് ജയിച്ചാൽ ഇന്ത്യ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കും.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 19, 2025, 12:12 PM IST
  • അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്രമോദി സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്കാണ് മത്സരം.
  • സ്റ്റാര്‍ സ്പോര്‍ട്സ് നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിലും ജിയോ ഹോട്സ്റ്റാറിലും മത്സരം തത്സമം കാണാം.

India vs South Africa T20I: പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാൻ ഇന്ത്യ; സഞ്ജു ഓപ്പണറാകുമോ? ഇന്ത്യ-ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക അഞ്ചാം ടി20 ഇന്ന്

അഹമ്മദാബാദ്: ഇന്ത്യ-ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ടി20 പരമ്പരയിലെ അവസാന മത്സരമാണ് ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്രമോദി സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്കാണ് മത്സരം. സ്റ്റാര്‍ സ്പോര്‍ട്സ് നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിലും ജിയോ ഹോട്സ്റ്റാറിലും മത്സരം തത്സമം കാണാം. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരിലെ അവസാന മത്സരമാണ് ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. പുകമഞ്ഞ് മൂലം നാലാം മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ പരമ്പരയില്‍ ഇന്ത്യ 2-1ന് മുന്നിലാണ്. 

ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ജയിച്ചാൽ ഇന്ത്യ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കും. അതേസമയം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയാണ് ജയിക്കുന്നതെങ്കിൽ പരമ്പര സമനിലയിലാകും. 

Also Read: Anali Malayalam Web Series: 'അണലി' വെബ്സീരീസിന്റെ സംപ്രേഷണം തടയണം; ഹർജി നൽകി കൂടത്തായി കൂട്ടക്കൊലക്കേസ് പ്രതി ജോളി ജോസഫ്

അതേസമയം ഇന്ന് വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മാന്‍ ഗിൽ മത്സരിക്കുമോ എന്ന കാര്യം സംശയത്തിലാണ്. താരത്തിന്‍റെ കാല്‍വിരലിന് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ​ഗിൽ മത്സരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സഞ്ജു സാസംൺ ആകും അഭിഷേക് ശർമ്മയ്ക്കൊപ്പം ഓപ്പണർ ആകുക. 

ഇന്ത്യ സാധ്യതാ ഇലവൻ: സഞ്ജു സാംസൺ, അഭിഷേക് ശർമ, തിലക് വർമ്മ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, ജിതേഷ് ശർമ, കുൽദീപ് യാദവ്, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, അര്‍ഷ്ദീപ് സിംഗ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി.

