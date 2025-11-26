English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Sports
  • India vs South Africa: നാണംകെട്ട തോൽവി; സ്വന്തം മണ്ണിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയോട് വൈറ്റ് വാഷായി ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയുടെ തോൽവി 408 റൺസിന്!

South Africa Win Test: രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് തോൽവി. പരമ്പര ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക സ്വന്തമാക്കി.

Last Updated : Nov 26, 2025, 01:08 PM IST
  • ന്യൂസിലൻഡിന് പിന്നാലെ ഒരു വിദേശ ടീം ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്
  • 408 റൺസിന്റെ നാണംകെട്ട തോൽവിയാണ് ഇന്ത്യ ഏറ്റുവാങ്ങിയത്

ഗുവാഹത്തി: ഇന്ത്യക്കെതിരെ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക. രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിലും ഇന്ത്യ തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയതോടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി. 408 റൺസിന്റെ നാണംകെട്ട തോൽവിയാണ് ഇന്ത്യ ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. ഇതോടെ 2-0ന് പരമ്പര ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക സ്വന്തമാക്കി.

Add Zee News as a Preferred Source

ന്യൂസിലൻഡിന് പിന്നാലെ ഒരു വിദേശ ടീം ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടാം ദിനത്തിൽ രണ്ടാം സെഷനിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ തോൽവിയിലേക്കെത്തി. പൊരുതാൻ പോലുമാകാതെ ഇന്ത്യ നിലംപരിശാകുന്ന കാഴ്ചയാണ് ബർസപ്പാറ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കണ്ടത്. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇന്ത്യ 140 റൺസിന് ഓൾഔട്ട് ആയി.

ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 489 റൺസും രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 260 റൺസും നേടി. അർധസെഞ്ച്വറി നേടി ജഡേജ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യക്കായി പൊരുതിയത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കായി സൈമൺ ഹാർമർ ഏഴ് വിക്കറ്റുകൾ നേടി. ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് നിരയെ തകർത്തത് സൈമൺ ഹാ‍‍ർമർ.

