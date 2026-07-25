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India Vs Zimbabwe T20: സിംബാബ്‌വെക്കെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് വമ്പൻ ജയം; പരമ്പര ഉറപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ

India Vs Zimbabwe T20 Match: പുതിയ ട്വന്റി20 ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ കീഴിൽ ഇന്ത്യ നേടുന്ന ആദ്യ പരമ്പര ജയമാണിത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 25, 2026, 08:54 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 08:54 PM IST
India Vs Zimbabwe T20: സിംബാബ്‌വെക്കെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് വമ്പൻ ജയം; പരമ്പര ഉറപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ
Image Credit: India | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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India Vs Zimbabwe T20: സിംബാബ്‌വെക്കെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് വമ്പൻ ജയം; പരമ്പര ഉറപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ
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