സിംബാബ്വെയ്ക്കെതിരായ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുള്ള ടി20 പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം പോരാട്ടത്തിൽ 90 റൺസിന്റെ വമ്പൻ ജയം നേടി ഇന്ത്യ. ഇതോടെ പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ 2-0ന് മുന്നിലെത്തി. പുതിയ ട്വന്റി20 ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ കീഴിൽ ഇന്ത്യ നേടുന്ന ആദ്യ പരമ്പര ജയമാണിത്. മുൻപ് നടന്ന ഇംഗ്ലണ്ട്, അയർലൻഡ് പരമ്പരകളിലെ തിരിച്ചടികൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ തകർപ്പൻ തിരിച്ചുവരവ്.
ടോസ് നേടി ബൗളിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത സിംബാബ്വെയ്ക്കെതിരെ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 219 റൺസെന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ സിംബാബ്വെ പോരാട്ടം 17.5 ഓവറിൽ 129 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു. 32 റൺസെടുത്ത ബ്രിയാൻ ബെന്നറ്റാണ് അവരുടെ ടോപ് സ്കോറർ.
Game set and match— BCCI (@BCCI) July 25, 2026
A comprehensive and dominant -run victory for #TeamIndia
With that they clinch the #ZIMvIND T20I series by with one game to play
Scorecard https://t.co/Z8UUziVx8d pic.twitter.com/0hfpuJ6aCx
തദിവൻഷെ മധേവരെ (24), റിയാൻ ബുൾ (20), അവസാന ഓവറുകളിൽ 11 പന്തിൽ 19 റൺസ് നേടിയ ബ്രാഡ് ഇവാൻസ് എന്നിവർ മാത്രമാണ് സിംബാബ്വെ നിരയിൽ അല്പമെങ്കിലും ചെറുത്തുനിന്നത്. ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാരിൽ അഭിഷേക് ശർമ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. അരങ്ങേറ്റ മത്സരം കളിച്ച യഷ് ഠാക്കൂറും പ്രിൻസ് യാദവും രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീതം നേടി ശ്രദ്ധേയരായി.
രവി ബിഷ്ണോയ്, ശിവം ദുബെ, തിലക് വർമ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം പങ്കിട്ടു. നേരത്തെ, അർധസെഞ്ചുറി നേടിയ ഇഷാൻ കിഷന്റെയും തിലക് വർമയുടെയും മിന്നുന്ന പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യയെ മികച്ച സ്കോറിലെത്തിച്ചത്. ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമ (8) വീണ്ടും നിരാശപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ, കന്നി മത്സരത്തിൽ അർധസെഞ്ചുറി നേടിയ യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശി 9 പന്തിൽ 20 റൺസെടുത്ത് (3 ഫോർ, 1 സിക്സ്) വേഗത്തിൽ മടങ്ങി.
തുടർന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യരെയും (25) തിലക് വർമയെയും കൂട്ടുപിടിച്ച് ഇഷാൻ കിഷൻ ഇന്ത്യൻ സ്കോർ ഉയർത്തി. 44 പന്തിൽ 9 ഫോറും 2 സിക്സറും സഹിതം 81 റൺസ് നേടിയ ഇഷാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോറർ. തിലക് വർമ 29 പന്തിൽ 60 റൺസുമായി (5 ഫോർ, 3 സിക്സ്) പുറത്താകാതെ നിന്നു. റിങ്കു സിങ് 12 റൺസെടുത്ത് പുറത്തായപ്പോൾ ശിവം ദുബെ 6 റൺസോടെ നോട്ടൗട്ടായി. സിംബാബ്വെ നിരയിൽ ബ്ലസിങ് മുസരബാനി, റിച്ചാർഡ് എൻഗരവ, ബ്രാഡ് ഇവാൻസ്, ന്യൂമാൻ ന്യാംഹുരി, ബ്രിയാൻ ബെന്നറ്റ് എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.
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