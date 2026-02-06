Cricket World Cup: അണ്ടര്‍ 19 ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് നേടി ഇന്ത്യ; ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തോൽപ്പിച്ചത് 100 റൺസിന്

അണ്ടര് 19 ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് നേടി ഇന്ത്യ. ഫൈനലിൽ 100 റൺസിന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തോൽപ്പിച്ചാണ് ഇന്ത്യ കപ്പ് നേടിയത്. അണ്ടര് 19 ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് ആറാം തവണയാണ് ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കുന്നത്. ഹരാരെ, സ്പോര്ട്സ് ക്ലബില് ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യ നിശ്ചിത ഓവറില് ഒമ്പത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 411 റണ്സാണ് നേടി.
മറുപടി ബാറ്റിംഗില് ഇംഗ്ലണ്ട് 40.2 ഓവറില് 311 റണ്സിന് എല്ലാവുരും പുറത്തായി. വൈഭവ് സൂര്യവന്ഷിയുടെ (80 പന്തില് 175) ഇന്നിംഗ്സാണ് കൂറ്റന് സ്കോറിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ നയിച്ചത്. ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ആര് എസ് ആംബ്രിഷ് മൂന്നും ദീപേഷ് ദേവേന്ദ്രന് രണ്ടും വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.
