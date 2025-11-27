English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • India womens cricket team: ഇന്ത്യൻ വനിത ക്രിക്കറ്റ് ടീം കേരളത്തിലേക്ക്; ശ്രലങ്കയ്ക്കെതിരായ പരമ്പര, ഫൈനൽ മത്സരം ഉൾപ്പെടെ തിരുവനന്തപുരത്ത്

India womens cricket team: ഇന്ത്യൻ വനിത ക്രിക്കറ്റ് ടീം കേരളത്തിലേക്ക്; ശ്രലങ്കയ്ക്കെതിരായ പരമ്പര, ഫൈനൽ മത്സരം ഉൾപ്പെടെ തിരുവനന്തപുരത്ത്

Thiruvananthapuram Greenfield Stadium: അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുള്ള പരമ്പരയില്‍ മൂന്ന് എണ്ണം തിരുവനന്തപുരത്താണ്. ലോകകപ്പ് ജയത്തിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ആദ്യ പരമ്പരയാണിത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 27, 2025, 06:05 PM IST
  • ഇന്ത്യ-ശ്രീലങ്ക വനിതാ ടി20 പരമ്പരയിലെ മത്സരങ്ങള്‍ക്കായി ഇന്ത്യന്‍ ടീം തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തും
  • അഞ്ച് മത്സരങ്ങളില്‍ അവസാന മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾക്കാണ് കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം വേദിയാകുക

ഇന്ത്യൻ വനിത ക്രിക്കറ്റ് ടീം അംഗങ്ങള്‍ തിരുവനന്തപുരം ഗ്രീന്‍ഫീല്‍ഡ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ എത്തും. ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് എതിരായ ടി20 മത്സരത്തിനായാണ് തലസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നത്. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുള്ള പരമ്പരയില്‍ മൂന്ന് എണ്ണം തിരുവനന്തപുരത്താണ്. ലോകകപ്പ് ജയത്തിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ആദ്യ പരമ്പരയാണിത്.

ഇന്ത്യ-ശ്രീലങ്ക വനിതാ ടി20 പരമ്പരയിലെ മത്സരങ്ങള്‍ക്കായി ഇന്ത്യന്‍ ടീം  തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തും. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളില്‍  അവസാന മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾക്കാണ് കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം വേദിയാകുക. ഡിസംബർ 26, 28, 30 തീയതികളിലായാണ് മത്സരങ്ങൾ. പരമ്പരയിലെ ഫൈനല്‍ അടക്കമുള്ള നിർണായകമായ മൂന്നു മത്സരങ്ങൾക്കാണ് കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്.

ക്രിസ്മസ്-പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങളുടെ നിറവിൽ ലോകചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യൻ ടീം തലസ്ഥാനത്തെത്തുന്നു എന്നത് കായികപ്രേമികൾക്ക് ഇരട്ടി മധുരമാകും. വിശാഖപട്ടണത്തെ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഡിസംബർ 24-ന് ഇരു ടീമുകളും തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചേരും.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ലോകകപ്പ് കിരീടം ചൂടിയ ശേഷം ഹർമൻപ്രീത് കൗറും സംഘവും ആദ്യമായി കളത്തിലിറങ്ങുന്ന പരമ്പരയാണിത് എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. ലോകജേതാക്കൾക്ക് ആതിഥ്യമരുളാൻ ലഭിച്ച അവസരം കെ.സി.എയുടെ സംഘാടനമികവിനുള്ള അംഗീകാരമാണെന്ന് കെസിഎ പ്രസിഡന്റും ഇന്ത്യൻ വിമൻ ലീഗ് ചെയർമാൻ കൂടിയായ ജയേഷ് ജോർജ്ജ് പറഞ്ഞു.

ഈ പരമ്പര കേരളത്തിലെ വനിതാ ക്രിക്കറ്റിന് വലിയൊരു ഉണർവ് നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മത്സരങ്ങൾക്കായി അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഗ്രീൻഫീൽഡിൽ ഒരുക്കുന്നതെന്ന് സെക്രട്ടറി വിനോദ് എസ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

ലോകചാമ്പ്യന്മാരുടെ പ്രകടനം കാണുവാൻ കായികപ്രേമികൾ ഗ്യാലറിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുമെന്ന് ഉറപ്പാണെന്നും വരും വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾക്ക് കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 2026 ജനുവരി 31ന്  ഇന്ത്യ-ന്യൂസിലൻഡ് ടി20 മത്സരവും തിരുവനന്തപുരം ഗ്രീന്‍ ഫീല്‍ഡ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടക്കും.

