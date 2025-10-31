English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Olympian Manuel Frederick Passes Away: ഒളിമ്പിക്‌സ് മെഡല്‍ നേടിയ ആദ്യ മലയാളി; ഒളിമ്പ്യന്‍ മാനുവല്‍ ഫ്രെഡറിക്‌ അന്തരിച്ചു

കേരളത്തിന്‍റെ ആദ്യ ഒളിമ്പിക്‌സ് മെഡല്‍ ജേതാവാണ് മാനുവൽ ഫ്രെഡറിക്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 31, 2025, 10:54 AM IST
  • 1972ലെ മ്യൂണിക്ക് ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ വെങ്കല മെഡല്‍ നേടിയ ഇന്ത്യന്‍ ഹോക്കി ടീമിൽ മാനുവൽ അംഗമായിരുന്നു.
  • മാനുവലിന്റെ ഗോള്‍ കീപ്പിങ് മികവിലൂടെയാണ് മ്യൂണിക്കില്‍ ഇന്ത്യ മെഡല്‍ സ്വന്തമാക്കിയത്.

ബെംഗളൂരു: കേരളത്തിന്‍റെ ആദ്യ ഒളിമ്പിക്‌സ് മെഡല്‍ ജേതാവ് ഒളിമ്പ്യന്‍ മാനുവല്‍ ഫ്രെഡറിക്‌ (78) അന്തരിച്ചു. ബെം​ഗളൂരുവിൽ വച്ച് ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു അന്ത്യം. 1972ലെ മ്യൂണിക്ക് ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ വെങ്കല മെഡല്‍ നേടിയ ഇന്ത്യന്‍ ഹോക്കി ടീമിൽ മാനുവൽ അംഗമായിരുന്നു. മാനുവലിന്റെ ഗോള്‍ കീപ്പിങ് മികവിലൂടെയാണ് മ്യൂണിക്കില്‍ ഇന്ത്യ മെഡല്‍ സ്വന്തമാക്കിയത്.

