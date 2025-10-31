ബെംഗളൂരു: കേരളത്തിന്റെ ആദ്യ ഒളിമ്പിക്സ് മെഡല് ജേതാവ് ഒളിമ്പ്യന് മാനുവല് ഫ്രെഡറിക് (78) അന്തരിച്ചു. ബെംഗളൂരുവിൽ വച്ച് ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു അന്ത്യം. 1972ലെ മ്യൂണിക്ക് ഒളിമ്പിക്സില് വെങ്കല മെഡല് നേടിയ ഇന്ത്യന് ഹോക്കി ടീമിൽ മാനുവൽ അംഗമായിരുന്നു. മാനുവലിന്റെ ഗോള് കീപ്പിങ് മികവിലൂടെയാണ് മ്യൂണിക്കില് ഇന്ത്യ മെഡല് സ്വന്തമാക്കിയത്.
