/Jaspal Rana Passed Away: ഇന്ത്യൻ ഷൂട്ടിങ് ഇതിഹാസം ജസ്പാൽ റാണ അന്തരിച്ചു

ഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ ഷൂട്ടിങ് ഇതിഹാസം ജസ്പാൽ റാണ അന്തരിച്ചു. 49 വയസായിരുന്നു. ഡൽഹി മാക്സ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയാണ് അന്ത്യം സംഭവിച്ചത്.
ജർമനിയിൽ നടന്ന ഐഎസ്എസ്എഫ് ലോകകപ്പിനിടെ ജസ്പാലിന് നെഞ്ചുവേദനയും ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യവും ഉണ്ടായി. മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്രയിലും സമാനമായ പ്രശ്നനമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിൽ വിമാനമിറങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു.
ചികിത്സയിലിരിക്കെ സുഖം പ്രാപിച്ചു വരുന്നതിനിടെ ആരോഗ്യനില വഷളാവുകയും മരണം സംഭവിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇതിഹാസ താരമായിരുന്ന ജസ്പാൽ രാജ്യത്തിനായി നിരവധി മെഡലുകളാണ് വാരിക്കൂട്ടിയത്. 2006 ദോഹ ഏഷ്യൻ ഗെയിസിലെ ജസ്പാലിന്റെ മിന്നും പ്രകടനം വളരെയധികം ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. മൂന്ന് സ്വർണ്ണമെഡൽ നേട്ടത്തിനൊപ്പം ലോക റെക്കോർഡ് നേട്ടവും സ്വന്തമാക്കി. ഇതിനെല്ലാത്തിനും പുറമെ ഷൂട്ടിങ്ങിലെ മനു ഭാക്കറിന്റെ പരിശീലകനായിരുന്നു ജസ്പാൽ. ജസ്പാലിന്റെ കീഴിൽ പരിശീലിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സി ൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി മനു ഭാസ്ക്കർ രണ്ടു മെഡലുകൾ നേടിയത്.
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