2026 T20 World Cup: ശുഭ്മാൻ ഗിൽ പുറത്ത്, സഞ്ജുവും ഇഷാനും ടീമിൽ; ടി20 ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

മുംബൈ: 2026 ൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഐസിസി ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള 15 അംഗ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ ബിസിസിഐ പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ ടീമിലില്ലാത്തത് ആരാധകരെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തി. സൂര്യകുമാർ യാദവ് ടി20 ടീമിനെ നയിക്കുമ്പോൾ, ഗില്ലിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ അക്സർ പട്ടേലാണ് വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ. അടുത്ത വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ലോകകപ്പിനായി നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യ ശക്തമായ ടീമിനെയാണ് അണിനിരത്തുന്നത്. സമീപകാലത്തായി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നതാണ് ഗില്ലിന് തിരിച്ചടിയായത്.
ഗിൽ പുറത്തായതോടെ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ ഓപ്പണിംഗ് സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ സാധ്യതയേറി. അഭിഷേക് ശർമ്മയ്ക്കൊപ്പം സഞ്ജു ഇന്നിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തേക്കും. എന്നാൽ, രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ദേശീയ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ ഇഷാൻ കിഷനും സഞ്ജുവിന് വെല്ലുവിളിയുമായുണ്ട്. 2025 സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിൽ ജാർഖണ്ഡിനെ കിരീടത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ടോപ് സ്കോററാവുകയും ചെയ്ത മികവാണ് ഇഷാൻ കിഷന് വീണ്ടും ടീമിൽ ഇടം നേടിക്കൊടുത്തത്.
ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും സംയുക്തമായാണ് 2026 ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് മുംബൈയിൽ അമേരിക്കയ്ക്കെതിരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മത്സരം. ഫെബ്രുവരി 15 ന് കൊളംബോയിൽ വെച്ച് പാക്കിസ്ഥാനുമായാണ് ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടം. മാർച്ച് എട്ടിനാണ് ഫൈനൽ. അഹമ്മദാബാദാണ് ഫൈനലിന് വേദിയാകുകയെങ്കിലും, പാക്കിസ്ഥാൻ ഫൈനലിൽ എത്തിയാൽ വേദി കൊളംബോയിലേക്ക് മാറ്റും. ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ, യുഎസ്എ, നെതർലാൻഡ്സ്, നമീബിയ എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് ഇന്ത്യ. നിലവിലെ ഒന്നാം നമ്പർ ടി20 ബൗളർ വരുൺ ചക്രവർത്തിയും, ജസ്പ്രീത് ബുംറയും ബൗളിംഗ് നിരയ്ക്ക് കരുത്തേകും.
ഇന്ത്യൻ സ്ക്വാഡ്: സൂര്യകുമാർ യാദവ് (ക്യാപ്റ്റൻ), അഭിഷേക് ശർമ്മ, തിലക് വർമ്മ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, അക്സർ പട്ടേൽ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), ഇഷാൻ കിഷൻ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), സഞ്ജു സാംസൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ജസ്പ്രീത് ബുംറ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, കുൽദീപ് യാദവ്, ഹർഷിത് റാണ, റിങ്കു സിംഗ്, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ.
