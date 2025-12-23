Indian Women Cricketers Salary: ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ വനിതാ താരങ്ങളുടെയും ഒഫീഷ്യലുകളുടെയും പ്രതിഫലം വർധിപ്പിച്ച് ബിസിസിഐ

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൻ്റെ ലോകകപ്പ് വിജയത്തിന് പിന്നാലെ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്കും മാച്ച് ഒഫീഷ്യലുകൾക്കും വമ്പൻ സമ്മാനവുമായി ബിസിസിഐ. വനിതാ താരങ്ങളുടെയും അമ്പയർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒഫീഷ്യലുകളുടെയും പ്രതിഫലം ഇരട്ടിയാക്കാൻ ബിസിസിഐ അപെക്സ് കൗൺസിൽ തീരുമാനിച്ചു.
ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ സജീവമായ വനിതാ താരങ്ങളുടെ പ്രതിദിന വരുമാനത്തിൽ വലിയ വർധനവാണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഏകദിന മത്സരങ്ങളിൽ പ്ലേയിംഗ് ഇലവനിലുള്ളവർക്ക് ഇനി മുതൽ പ്രതിദിനം 50,000 രൂപ ലഭിക്കും. നേരത്തെ ഇത് 20,000 രൂപയായിരുന്നു. റിസർവ് താരങ്ങൾക്ക് 25,000 രൂപ ലഭിക്കും.
മത്സരദിവസം 25,000 രൂപയാണ് താരങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക. പകരക്കാർക്ക് 12,500 രൂപയും നിശ്ചയിച്ചു. അണ്ടർ-19, അണ്ടർ-23 താരങ്ങളുടെ പ്രതിഫലവും പരിഷ്കരിച്ചു. ഇവർക്ക് ദിവസം 25,000 രൂപയും റിസർവ് താരങ്ങൾക്ക് 12,500 രൂപയും ലഭിക്കും. താരങ്ങൾക്ക് പുറമെ അമ്പയർമാരുടെയും മാച്ച് റഫറിമാരുടെയും വരുമാനത്തിലും ബോർഡ് വൻ വർധനവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ലീഗ് മത്സരങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒഫീഷ്യലുകൾക്ക് പ്രതിദിനം 40,000 രൂപ ലഭിക്കും. നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഇത് 50,000 മുതൽ 60,000 രൂപ വരെയായി ഉയരും. ഇതോടെ രഞ്ജി ട്രോഫി പോലുള്ള പ്രധാന ടൂർണമെന്റുകളിൽ ഒരു മത്സരത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം അമ്പയർമാർക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാനാകും.
ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ 1.60 ലക്ഷം രൂപ വരെയും നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ 3 ലക്ഷം രൂപ വരെയും പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കും. വനിതാ ക്രിക്കറ്റിന് കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതിനും ആഭ്യന്തര തലത്തിൽ കളി നിയന്ത്രിക്കുന്നവരുടെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമാണ് ബിസിസിഐയുടെ പുതിയ തീരുമാനം.
