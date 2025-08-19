English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Asia Cup 2025 Squad India: ​ഗിൽ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ, ശ്രേയസും ജയ്സ്വാളും ഇല്ല, സഞ്ജു ടീമിൽ; ഏഷ്യാ കപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

Asia Cup 2025 Squad India Players List: ജസ്പ്രീത് ബുംമ്ര, അഭിഷേക് ശർമ്മ, തിലക് വർമ്മ,  ഹർദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, അഖ്സർ പട്ടേൽ, ജിതേഷ് ശർമ്മ, അർഷ്ദീപ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി, കുൽദീപ് യാദവ്, ഹർഷിത് റാണ, റിങ്കു സിം​ഗ് എന്നിവരാണ് ടീമിലുള്ള മറ്റ് പ്ലയേഴ്സ്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 19, 2025, 04:17 PM IST
  • ശുഭ്മാൻ ​ഗിൽ ആണ് ടീമിന്റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ.
  • സൂര്യകുമാർ നയിക്കുന്ന ടീമിൽ സഞ്ജുവിനെ കൂടാതെ ജസ്പ്രീത് ബുംമ്ര, അഭിഷേക് ശർമ്മ, തിലക് വർമ്മ, ഹർദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, അഖ്സർ പട്ടേൽ, ജിതേഷ് ശർമ്മ, അർഷ്ദീപ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി, കുൽദീപ് യാദവ്, ഹർഷിത് റാണ, റിങ്കു സിം​ഗ് എന്നിവരാണുള്ളത്.

ഏഷ്യാ കപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചീഫ് സെലക്ടര്‍ അജിത് അഗാര്‍ക്കർ, ടി20 ടീം നായകന്‍ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് എന്നിവർ ചേർന്ന് മുംബൈ ബിസിസിഐ ആസ്ഥാനത്ത് നടത്തിയ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് 15 അം​ഗ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സഞ്ജു സാംസണും ടീമിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ശുഭ്മാൻ ​ഗിൽ ആണ് ടീമിന്റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ. സൂര്യകുമാർ നയിക്കുന്ന ടീമിൽ സഞ്ജുവിനെ കൂടാതെ ജസ്പ്രീത് ബുംമ്ര, അഭിഷേക് ശർമ്മ, തിലക് വർമ്മ,  ഹർദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, അഖ്സർ പട്ടേൽ, ജിതേഷ് ശർമ്മ, അർഷ്ദീപ് സിം​ഗ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി, കുൽദീപ് യാദവ്, ഹർഷിത് റാണ, റിങ്കു സിം​ഗ് എന്നിവരാണുള്ളത്.

സഞ്ജുവിനെ ഓപ്പണറായാണ് പരി​ഗണിക്കുന്നതെന്ന് അ​ഗാർക്കർ വ്യക്തമാക്കി. വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി ജിതേഷ് ശർമ്മയുടെ പേരാണ് അ​ഗാർക്കർ ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതേസമയം ശ്രേയസ് അയ്യർ ടീമിൽ ഇടം നേടിയില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ തിളങ്ങിയ വാഷിംഗ്ടണ്‍ സുന്ദറെയും, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയെയും പരിഗണിച്ചില്ല. അടുത്ത മാസം 9ന് യുഎഇയിൽ ആണ് മത്സരം. സെപ്റ്റംബർ 10ന് യുഎഇക്കെതിരെ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മത്സരം. 14നാണ് ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ ​ഗ്രൂപ്പ് പോരാട്ടം നടക്കുക.

Also Read: Cristiano Ronaldo: മെസിയില്ലെങ്കിലെന്താ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ വരും ഇന്ത്യയിലേക്ക്; എഫ്സി ​ഗോവയും അൽ നസ്റും എഎഫ്‌സി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗില്‍ ഒരേ ​ഗ്രൂപ്പിൽ

ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, യുഎഇ, ഒമാൻ എന്നിങ്ങനെയാണ് എ ​ഗ്രൂപ്പ്. നാലു ടീമുകളെ വീതം രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാക്കി തിരിച്ചാണ് മത്സരം നടത്തുന്നത്. ആദ്യ നാലിലെത്തുന്ന നാല് ടീമുകള്‍ സൂപ്പര്‍ ഫോറിലേക്ക് യോഗ്യത നേടും. പിന്നീട് സൂപ്പര്‍ ഫോറില്‍ ഓരോ ടീമും മൂന്ന് മത്സരങ്ങള്‍ വീതമാണ് കളിക്കേണ്ടത്. ഇതില്‍ മുന്നിലെത്തുന്ന രണ്ട് ടീമുകൾ ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടും. അടുത്ത വര്‍ഷത്തെ ടി20 ലോകകപ്പ് പരിഗണിച്ച് ഇത്തവണത്തെ ഏഷ്യാ കപ്പ് ടി20 ഫോര്‍മാറ്റിലാണ് നടക്കുന്നത്.

 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

