Asia Cup 2025 Squad India: ​ഗിൽ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ, ശ്രേയസും ജയ്സ്വാളും ഇല്ല, സഞ്ജു ടീമിൽ; ഏഷ്യാ കപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

ഏഷ്യാ കപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചീഫ് സെലക്ടര് അജിത് അഗാര്ക്കർ, ടി20 ടീം നായകന് സൂര്യകുമാര് യാദവ് എന്നിവർ ചേർന്ന് മുംബൈ ബിസിസിഐ ആസ്ഥാനത്ത് നടത്തിയ വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് 15 അംഗ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സഞ്ജു സാംസണും ടീമിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ശുഭ്മാൻ ഗിൽ ആണ് ടീമിന്റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ. സൂര്യകുമാർ നയിക്കുന്ന ടീമിൽ സഞ്ജുവിനെ കൂടാതെ ജസ്പ്രീത് ബുംമ്ര, അഭിഷേക് ശർമ്മ, തിലക് വർമ്മ, ഹർദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, അഖ്സർ പട്ടേൽ, ജിതേഷ് ശർമ്മ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി, കുൽദീപ് യാദവ്, ഹർഷിത് റാണ, റിങ്കു സിംഗ് എന്നിവരാണുള്ളത്.
സഞ്ജുവിനെ ഓപ്പണറായാണ് പരിഗണിക്കുന്നതെന്ന് അഗാർക്കർ വ്യക്തമാക്കി. വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി ജിതേഷ് ശർമ്മയുടെ പേരാണ് അഗാർക്കർ ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതേസമയം ശ്രേയസ് അയ്യർ ടീമിൽ ഇടം നേടിയില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടില് തിളങ്ങിയ വാഷിംഗ്ടണ് സുന്ദറെയും, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയെയും പരിഗണിച്ചില്ല. അടുത്ത മാസം 9ന് യുഎഇയിൽ ആണ് മത്സരം. സെപ്റ്റംബർ 10ന് യുഎഇക്കെതിരെ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മത്സരം. 14നാണ് ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ ഗ്രൂപ്പ് പോരാട്ടം നടക്കുക.
Also Read: Cristiano Ronaldo: മെസിയില്ലെങ്കിലെന്താ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ വരും ഇന്ത്യയിലേക്ക്; എഫ്സി ഗോവയും അൽ നസ്റും എഎഫ്സി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗില് ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ
ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, യുഎഇ, ഒമാൻ എന്നിങ്ങനെയാണ് എ ഗ്രൂപ്പ്. നാലു ടീമുകളെ വീതം രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാക്കി തിരിച്ചാണ് മത്സരം നടത്തുന്നത്. ആദ്യ നാലിലെത്തുന്ന നാല് ടീമുകള് സൂപ്പര് ഫോറിലേക്ക് യോഗ്യത നേടും. പിന്നീട് സൂപ്പര് ഫോറില് ഓരോ ടീമും മൂന്ന് മത്സരങ്ങള് വീതമാണ് കളിക്കേണ്ടത്. ഇതില് മുന്നിലെത്തുന്ന രണ്ട് ടീമുകൾ ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടും. അടുത്ത വര്ഷത്തെ ടി20 ലോകകപ്പ് പരിഗണിച്ച് ഇത്തവണത്തെ ഏഷ്യാ കപ്പ് ടി20 ഫോര്മാറ്റിലാണ് നടക്കുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.