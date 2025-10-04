മുംബൈ: ഓസ്ട്രേലിയന് പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യന് ഏകദിന ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ടീമിനെ ശുഭ്മാന് ഗില് നയിക്കും. രോഹിത് ശര്മയെ ഏകദിന ടീമിന്റെ നായക സ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറ്റുമെന്ന് നേരത്തെ വാര്ത്തകളുണ്ടായിരുന്ന പോലെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. രോഹിത്തിനൊപ്പം വിരാട് കോലി ടീമിനൊപ്പം തുടരും.
ടീമിന്റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റന് ശ്രേയസ് അയ്യരാണ്. സഞ്ജു സാംസണ് ടീമിലിടം ലഭിച്ചില്ല. പ്രധാന വിക്കറ്റ് കീപ്പർ കെ എല് രാഹുലാണ്. ബാക്ക് അപ്പ് കീപ്പർ ധ്രുവ് ജുറലാണ്. ടീമിന്റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റന് ശ്രേയസ് അയ്യരാണ്. സഞ്ജു സാംസണ് ടീമിലിടം ലഭിച്ചില്ല. പ്രധാന വിക്കറ്റ് കീപ്പർ കെ എല് രാഹുലാണ്. ബാക്ക് അപ്പ് കീപ്പർ ധ്രുവ് ജുറലാണ്. ഋഷഭ് പന്തിനെ ടീമിലേക്ക് പരിഗണിച്ചില്ല.
രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്ക്ക് ടീമിന് പകരം സ്പിന് ഓള്റൗണ്ടര്മാരായി വാഷിംഗ്ടണ് സുന്ദര്, അക്സര് പട്ടേല് എന്നിവരെ ടീമില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പേസര് ജസ്പ്രിത് ബുമ്രയേയും ടീമിലെടുത്തിട്ടില്ല. ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പര ഒക്ടോബര് 19, 23, 25 തീയതികളിലാണ്.
