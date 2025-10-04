English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Team India Squad: ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിനുള്ള ഏകദിന ടീമിനെ ഗിൽ നയിക്കും

India Squad for Australia: ടീമിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ സെലക്ടർമാരുടെ ഒരു യോഗം അഹമ്മദാബാദിൽ നടന്നു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 4, 2025, 04:17 PM IST
  • ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ഏകദിന ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു
  • ടീമിനെ ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ നയിക്കും

Read Also

  1. Sanju Samson: ടി20 റാങ്കിങ്ങിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കി സഞ്ജു, ശുഭ്മാൻ ​ഗില്ലിനെ മറികടന്നു; ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് അഭിഷേക്

Trending Photos

Home remedy for Dandruff: താരനും ചൊറിച്ചിലും വീട്ടിൽ തന്നെ മാറ്റാം, ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി
7
Dandruff homeremedies
Home remedy for Dandruff: താരനും ചൊറിച്ചിലും വീട്ടിൽ തന്നെ മാറ്റാം, ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി
Hormonal Disruption Causes: സ്ത്രീകളിലെ ഹോർമോൺ തകരാറുകൾക്ക് കാരണമാകുന്ന 5 ശീലങ്ങൾ
7
Hormonal Disruption
Hormonal Disruption Causes: സ്ത്രീകളിലെ ഹോർമോൺ തകരാറുകൾക്ക് കാരണമാകുന്ന 5 ശീലങ്ങൾ
Kerala Gold Rate: സ്വർണവിലയിൽ രണ്ടാം ദിനവും ഇടിവ്; ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 480 രൂപ
10
Gold rate
Kerala Gold Rate: സ്വർണവിലയിൽ രണ്ടാം ദിനവും ഇടിവ്; ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 480 രൂപ
Kerala SK-21 Lottery Result: ഒരു ​കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? സുവർണ കേരളം ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala SK-21 Lottery Result: ഒരു ​കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? സുവർണ കേരളം ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Team India Squad: ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിനുള്ള ഏകദിന ടീമിനെ ഗിൽ നയിക്കും

മുംബൈ: ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ഏകദിന ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു.  ടീമിനെ ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ നയിക്കും. രോഹിത് ശര്‍മയെ ഏകദിന ടീമിന്റെ നായക സ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറ്റുമെന്ന് നേരത്തെ വാര്‍ത്തകളുണ്ടായിരുന്ന പോലെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. രോഹിത്തിനൊപ്പം വിരാട് കോലി ടീമിനൊപ്പം തുടരും. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ടി20 റാങ്കിങ്ങിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കി സഞ്ജു, ശുഭ്മാൻ ​ഗില്ലിനെ മറികടന്നു; ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് അഭിഷേക്

ടീമിന്റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്‍ ശ്രേയസ് അയ്യരാണ്. സഞ്ജു സാംസണ് ടീമിലിടം ലഭിച്ചില്ല. പ്രധാന വിക്കറ്റ് കീപ്പർ കെ എല്‍ രാഹുലാണ്. ബാക്ക് അപ്പ് കീപ്പർ ധ്രുവ് ജുറലാണ്. ടീമിന്റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്‍ ശ്രേയസ് അയ്യരാണ്. സഞ്ജു സാംസണ് ടീമിലിടം ലഭിച്ചില്ല. പ്രധാന വിക്കറ്റ് കീപ്പർ കെ എല്‍ രാഹുലാണ്. ബാക്ക് അപ്പ് കീപ്പർ ധ്രുവ് ജുറലാണ്.  ഋഷഭ് പന്തിനെ ടീമിലേക്ക് പരിഗണിച്ചില്ല.

രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്ക്ക് ടീമിന് പകരം സ്പിന്‍ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍മാരായി വാഷിംഗ്ടണ്‍ സുന്ദര്‍, അക്‌സര്‍ പട്ടേല്‍ എന്നിവരെ ടീമില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പേസര്‍ ജസ്പ്രിത് ബുമ്രയേയും ടീമിലെടുത്തിട്ടില്ല.  ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പര ഒക്ടോബര്‍ 19, 23, 25 തീയതികളിലാണ്.   

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Virat KohliRohit SharmaODIBCCIAjit Agarkar

Trending News