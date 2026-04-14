IPL 2026 RR vs SRH: രാജസ്ഥാനെ വീഴ്ത്തി ഹൈദരാബാദിന്റെ പുതിയ 'ഹീറോസ്'; പ്രഫുലിനും സാക്കിബിനും ​ഗംഭീര അരങ്ങേറ്റം, ആർആറിന് സീസണിലെ ആദ്യ തോൽവി

ഐപിഎൽ 2026ൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന് ആദ്യ തോൽവി. സൺ റൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് ആണ് രാജസ്ഥാനെ 57 റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. വമ്പൻ റൺ റേറ്റുമായി പോയിന്റെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന രാജസ്ഥാൻ ഇതുവരെ കളിച്ച മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം ജയത്തോടെയാണ് മുന്നേറിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ഓപ്പണിംഗ് തന്നെ തകർന്നടിയുകയായിരുന്നു.
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഹൈദരാബാദ് നിശ്ചിത ഓവറിൽ 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 216 റൺസ് നേടി. ഇഷാൻ കിഷൻറെ ഇന്നിംഗ്സാണ് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെ മികച്ച സ്കോറിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. 44 പന്തിൽ 91 റൺസ് ആണ് താരം നേടിയത്. ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസന് (26 പന്തില് 40), നിതീഷ് കുമാര് (28), സലിന് അറോറ (24), ട്രാവിസ് ഹെഡ് (18) എന്നിവരാണ് ഹൈദരാബാദ് നിരയിൽ രണ്ടക്കം കണ്ട മറ്റുതാരങ്ങള്. അഭിഷേക് ശര്മ ഇത്തവണയും ഗോള്ഡന് ഡക്കായി. അനികേത് വര്മ 6 റൺസ് മാത്രമാണ് നേടിയത്. ഹര്ഷ് ദുബെ (0) സലിലിനൊപ്പം പുറത്താവാതെ നിന്നു.
Also Read: IPL 2026 RCB vs MI: മുംബൈയ്ക്ക് വീണ്ടും തോൽവി; ആർസിബിയുടെ ജയം 18 റൺസിന്
മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ രാജസ്ഥാന് റോയൽസ് 19 ഓവറില് 159 റണ്സിന് ഓൾ ഔട്ടാകുകയായിരുന്നു. നാല് വീതം വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ പ്രഫുല് ഹിംഗെ, സാക്കിബ് ഹുസൈന് എന്നിവരാണ് രാജസ്ഥാന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണക്കാർ. ഇരുവരുടെയും ഐപിഎൽ അരങ്ങേറ്റ മത്സരമാണിത്. 44 പന്തില് 69 റണ്സ് നേടിയ ഡോണോവന് ഫെരേര ആണ് രാജസ്ഥാന്റെ ടോപ് സ്കോറര്. രവീന്ദ്ര ജഡേജ 45 റണ്സെടുത്തു. തുഷാർ ദേശ്പാണ്ഡെ 25 റൺസും നേടിയത് ടീമിന്റെ തോൽവി ഭാരം കുറച്ചു.
രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ വിജയശിൽപികളായ യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, വൈഭവ് സൂര്യവൻഷി, തുടങ്ങി ആർക്കും ഇന്ന് ടീമിനെ ജയിപ്പിക്കാനായില്ല. ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ വൈഭവ് സൂര്യവന്ഷി (0), ധ്രുവ് ജുറലും (0), ലുവന്-ഡ്രെ പ്രിട്ടോറിയസ് (0) എന്നിവരെ ആദ്യ ഓവറിലും യശസ്വി ജയ്സ്വാലിനെ രണ്ടാമത്തെ ഓവറിൽ പ്രഫുൽ മടക്കി അയച്ചു. മൂന്നാം ഓവറില് റിയന് പരാഗിനേയും (4) മടക്കി പ്രഫുല്. പിന്നീട് ജഡേജ - ഫെരേര സഖ്യം 118 റണ്സ് കൂട്ടിചേര്ത്ത് തോൽവിഭാരം കുറച്ചത്. ജോഫ്ര ആര്ച്ചര് (2), രവി ബിഷ്ണോയി (0) എന്നിവരും കളിച്ചു.
