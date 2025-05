IPL 2025 RR vs MI: മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് നമ്പർ വൺ; രാജസ്ഥാൻ പ്ലേഓഫ് കാണാതെ പുറത്ത്

ജയ്പൂർ: ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീ​ഗിൽ‌ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരെ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന് 100 റൺസിൻ്റെ കൂറ്റൻ വിജയം. തുടർച്ചയായ ആറാം ജയം സ്വന്തമാക്കിയ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് 14 പോയിൻ്റോടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതെത്തി. ഈ സീസണിലെ എട്ടാം തോൽവിയോടെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് പ്ലേഓഫ് കാണാതെ പുറത്തായി. മുംബൈ ഉയർത്തിയ 218 റൺസിൻ്റെ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിൻ്റെ ഇന്നിങ്സ് 117 റൺസിന് അവസാനിച്ചു. ബാറ്റും ബോളും കൊണ്ട് രാജസ്ഥാനെ വട്ടംകറക്കിയ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെയാണ് ഇന്ന് ജയ്പൂരിൽ കണ്ടത്.

മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഉയർത്തിയ വലിയ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന രാജസ്ഥാൻ ബാറ്റിങ് നിര ചീട്ടുകൊട്ടാരം തകരുന്നത് പോലെയാണ് തകർന്നത്. രാജസ്ഥാൻ്റെ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ അതിവേ​ഗ സെഞ്ച്വറി നേടിയ യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ പൂജ്യത്തിന് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് പുറത്താക്കി. ദീപക് ചഹാറിനായിരുന്നു വിക്കറ്റ്. രണ്ടാമത്തെ ഓവറിൽ 13 റൺസെടുത്ത യശ്വസി ജെയ്സ്വാൾ കൂടി പുറത്തായതോടെ രാജസ്ഥാൻ്റെ തുടക്കം പതറി. പിന്നീട് നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് രാജസ്ഥാനെ വരിഞ്ഞുകെട്ടുകയായിരുന്നു.

on the trot & now they’re on

TRENDING NOW news

A massive-run win for #MI to sit right where they want to

Scorecard https://t.co/t4j49gXHDu#TATAIPL | #RRvMI | @mipaltan pic.twitter.com/20KEle7S6n

— IndianPremierLeague (@IPL) May 1, 2025