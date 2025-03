IPL 2025 Sanju Samson: ആദ്യ മൂന്ന് കളികളില്‍ സഞ്ജു ക്യാപ്റ്റനല്ല? രാജസ്ഥാന് അപ്രതീക്ഷിത ക്യാപ്റ്റന്‍... ആരാണ് ആ താരം?

ജയ്പുര്‍: ഐപിഎല്‍ 2025 ന്റെ കാഹളം മുഴങ്ങാന്‍ ഇനി യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ മണിക്കൂറുകള്‍ മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളു. മലയാളികള്‍ ഏറെ ആരാധനയോടേയും പ്രതീക്ഷയോടേയും കാണുന്ന രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സില്‍ നിന്ന് ഇപ്പോള്‍ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു വാര്‍ത്തയാണ് പുറത്ത് വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആയിരുന്നു അവരുടെ ക്യാപ്റ്റനും മലയാളിയും ആയ സഞ്ജു സാംസണ്‍ ടീമിനൊപ്പം ചേര്‍ന്നത്.

രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളില്‍ ടീമിനെ നയിക്കുക സഞ്ജു സാംസണ്‍ ആവില്ല എന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ പുറത്ത് വരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. യുവതാരം റിയാന്‍ പരാഗ് ആയിരിക്കും ഈ മത്സരങ്ങളില്‍ രാജസ്ഥാനെ നയിക്കുക. ഇംഗ്ലണ്ടുമായുള്ള ടി20 പരമ്പരയില്‍ വിരലിന് പരിക്കേറ്റ സഞ്ജു സാംസണ്‍ അതില്‍ നിന്ന് മുക്തി നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ബാറ്റര്‍ എന്ന നിലയില്‍ സഞ്ജുവിന് ഫിറ്റ്‌നസ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ്ങിനും ഫീല്‍ഡിങ്ങിനും ആവശ്യമായ ഫിറ്റ്‌നസ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാല്‍ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളില്‍ സഞ്ജു ആയിരിക്കില്ല രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സിന്റെ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്ഥാനം ടീം മാനേജ്‌മെന്റ് റിയാന്‍ പരാഗിന് നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ്.

ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളില്‍ താന്‍ ആയിരിക്കില്ല ക്യാപ്റ്റന്‍ എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത് സഞ്ജു സാംസണ്‍ തന്നെ ആയിരുന്നു. രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സിന്റെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെ പുറത്ത് വിട്ട വീഡിയോയിലൂടെ ആയിരുന്നു ഇത്. വിരലിനേറ്റ പരിക്കിന് ശേഷം ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയെങ്കിലും താന്‍ പൂര്‍ണമായും ഫിറ്റ്‌നസ് വീണ്ടെടുത്തിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത് എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നേതൃശേഷിയുള്ള ഒരുപാട് പേര്‍ ടീമില്‍ ഉണ്ടെന്നും റിയാന്‍ പരാഗിന് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നല്‍കണം എന്നും സഞ്ജു അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു.

Update: Sanju will be playing our first three games as a batter, with Riyan stepping up to lead the boys in these matches! pic.twitter.com/FyHTmBp1F5

— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) March 20, 2025