ഐപിഎല്ലിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിംഗ്സിന് ആദ്യ ജയം. ഡല്ഹി ക്യാപിറ്റല്സിനെതിരായ മത്സരത്തില് 23 റണ്സിനാണ് ചെന്നൈ ജയിച്ചു കയറിയത്. ചെന്നൈ ഉയർത്തിയ 213 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഡൽഹി 189 റൺസിന് പുറത്തായി. 56 പന്തിൽ നിന്ന് 115 റൺസെടുത്ത മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണാണ് ചെന്നൈയുടെ ടോപ് സ്കോറർ. 2026 ഐപിഎല്ലിലെ ആദ്യ സെഞ്ചുറി കൂടിയാണ് സഞ്ജുവിന്റേത്.
ഈ ഐപിഎല് സീസണിലെ ആദ്യ സെഞ്ചുറി കൂടിയാണ് സഞ്ജു നേടിയത്. സഞ്ജുവിനെ കൂടാതെ ആയുഷ് മാത്രെ (36 പന്തില് 59) അര്ധെ സെഞ്ചുറി നേടി. 52 പന്തിൽ 14 ഫോറുകളുടെയും 3 സിക്സറുകളുടെയും അകമ്പടിയോടെയാണ് സഞ്ജുവിന്റെ സെഞ്ചറി. ഇന്നിങ്സിലാകെ നാല് സിക്സും 15 ഫോറുമാണ് താരം അടിച്ചത്. 26 പന്തിൽനിന്നാണ് സഞ്ജു അർധസെഞ്ചറി തികച്ചത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിൽ നിരാശപ്പെടുത്തിയ താരത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വല തിരിച്ചുവരവാണ് ഇന്നത്തേത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.