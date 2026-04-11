IPL 2026 CSK vs DC: സെഞ്ച്വറിയുമായി സഞ്ചുവിന്‍റെ തിരിച്ചുവരവ്; ഡല്‍ഹി ക്യാപിറ്റല്‍സിന് 213 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യം

IPL 2026 CSK vs DC: സഞ്ജുവിന്റെ സെഞ്ചുറിയാണ് കൂറ്റന്‍ സെഞ്ചുറിയാണ് മികച്ച സ്‌കോറിലേക്ക് നയിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Apr 11, 2026, 09:55 PM IST
  • 26 പന്തിൽ ഫിഫ്റ്റി തികച്ച താരം 52 പന്തിലാണ് സെഞ്ചുറി നേടിയത്.
  • 52 പന്തിൽ 14 ഫോറുകളുടെയും 3 സിക്സറുകളുടെയും അകമ്പടിയോടെയാണ് സഞ്ജുവിന്റെ സെഞ്ചറി

ഐപിഎല്ലിൽ ഡൽഹിക്കെതിരേ തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറിയുമായി സഞ്ജു സാംസൺ. ചെപ്പോക്കിൽ ഡൽഹിക്കെതിരേ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനമാണ് സഞ്ജു കാഴ്ച്ചവച്ചത്. 26 പന്തിൽ ഫിഫ്റ്റി തികച്ച താരം 52 പന്തിലാണ് സെഞ്ചുറി നേടിയത്. 52 പന്തിൽ 14 ഫോറുകളുടെയും 3 സിക്സറുകളുടെയും അകമ്പടിയോടെയാണ് സഞ്ജുവിന്റെ സെഞ്ചറി. ഇന്നിങ്സിലാകെ നാല് സിക്സും 15 ഫോറുമാണ് താരം അടിച്ചത്. 26 പന്തിൽനിന്നാണ് സഞ്ജു അർധസെഞ്ചറി തികച്ചത്.

ഇക്കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിൽ നിരാശപ്പെടുത്തിയ താരത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വല തിരിച്ചുവരവാണ് ഇന്നത്തേത്. ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിംഗ്‌സിനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ ഡല്‍ഹി ക്യാപിറ്റല്‍സിന് 213 റണ്‍സാണ് വിജയലക്ഷ്യം. സഞ്ജുവിന്റെ സെഞ്ചുറിയാണ് കൂറ്റന്‍ സെഞ്ചുറിയാണ് മികച്ച സ്‌കോറിലേക്ക് നയിച്ചത്. ഈ ഐപിഎല്‍ സീസണിലെ ആദ്യ സെഞ്ചുറി കൂടിയാണിത്. സഞ്ജുവിനെ കൂടാതെ ആയുഷ് മാത്രെ (36 പന്തില്‍ 59) അര്‍ധെ സെഞ്ചുറി നേടി. രണ്ട് വിക്കറ്റുകള്‍ മാത്രമാണ് ചെന്നൈക്ക് നഷ്ടമായത്.

ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിംഗ്സ്: സഞ്ജു സാംസണ്‍ (വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍), റുതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് (ക്യാപ്റ്റന്‍), ആയുഷ് മാത്രെ, സര്‍ഫറാസ് ഖാന്‍, ശിവം ദുബെ, ഡിവാള്‍ഡ് േ്രബവിസ്, ജാമി ഓവര്‍ട്ടണ്‍, നൂര്‍ അഹമ്മദ്, അന്‍ഷുല്‍ കംബോജ്, ഗുര്‍ജപ്നീത് സിംഗ്, ഖലീല്‍ അഹമ്മദ്.

ഡല്‍ഹി ക്യാപിറ്റല്‍സ്: പതും നിസ്സങ്ക, കെ എല്‍ രാഹുല്‍ (വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍), സമീര്‍ റിസ്വി, അക്‌സര്‍ പട്ടേല്‍ (ക്യാപ്റ്റന്‍), ഡേവിഡ് മില്ലര്‍, ട്രിസ്റ്റന്‍ സ്റ്റബ്‌സ്, അക്വിബ് നബി ദാര്‍, ലുങ്കി എന്‍ഗിഡി, കുല്‍ദീപ് യാദവ്, ടി നടരാജന്‍, മുകേഷ് കുമാര്‍.

 

